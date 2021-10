Se billederne: Mette Frederiksen i politisk stormvejr hos unge

Se billedserie Det er svært både at afskaffe topskatten og love gratis fitness og psykologhjælp, lød nogle af svarene fra statsminister Mette Frederiksen til de unge.

Statsministeren besøgte Herstedøster Skole, hvor de ældste elever har arbejdet med valg og politik

Albertslund Posten - 01. oktober 2021 kl. 07:02 Af Finn Due Larsen

"Afskaf topskatten". "Hårdere straffe". "Gratis fitness for unge".

Skilte som disse mødte statsminister Mette Frederiksen på Herstedøster Skole torsdag eftermiddag.

Det lignede lidt af et politisk "stormvejr", med unge i protestaktion. Men eleverne på skolen, to 9. klasser, havde dog forberedt det hele sammen med deres lærere, som et led i undervisningen.

De unge har nemlig for tiden fuld fokus på valg og politik. Der er udskrevet skolevalg på flere skoler landet over, og det betyder at elever i de ældste klasser skal arbejde med politik, og deltage i deres helt eget prøvevalg den 12. oktober.

30 timers arbejdsuge? Derfor besøgte Mette Frederiksen skolen, hvor hun lagde ud hos 8.e. Her forklarede lærer Hanne Østergaard, at eleverne i samfundsfag og dansk har arbejdet med partierne, og de har skullet finde mærkesager, med argumenter for og imod, fremlægge, diskutere og stille spørgsmål til hinanden.

En af eleverne, Lærke, fortalte statsministeren, at hun har set på spørgsmålet om 30 timers arbejdsuge. Hun nævnte fordele og ulemper ved ordningen, og konkludere, at hun var imod.

"Man skal have lov at arbejde lige så meget som man har lyst til. Det har samfundet brug for, for der bliver flere ældre og folk på kontanthjælp, som har brug for at blive holdt oppe", sagde hun.

Mette Frederiksen roste Lærke for at være god til loyalt at fortælle begge sider af en sag.

Lovlig hash? Læreren fortalte, at eleverne har brugt meget tid på at se nyheder og at danne deres egne meninger om det der sker.

"Er det en god idé med et skolevalg?", spurgte statsministeren, og der blev nikket rundt omkring.

En af eleverne spurgte, om Mette Frederiksen er tilhænger af at afkriminalisere hashhandel. Et spørgsmål der er blevet aktuelt, da hendes partifælles, Sophie Hæstorp Andersen, der stiller op som overborgmester-kandidat i København, har fremlagt forslaget.

"Nej det er jeg ikke. Jeg tror ikke vi slipper af med banderne på den måde. De finder bare en anden vej", svarede Mette Frederiksen.

Råd til hjælp? Herefter gik turen videre til de to 9. klasser, der med skilte med politiske budskaber var klar til en rask debat med Mette Frederiksen.

Der blev "krydset klinger" om fitness og psykologhjælp skal være gratis for unge, om der skal hårdere straffe til mod kriminalitet, og meget andet.

"Hvis I vil afskaffe topskatten, er det jo ikke sikkert der også er er råd til gratis psykologhjælp", sagde statsministeren blandt andet.

En af pigerne fortalte om utrygheden ved at tage S-toget, og mente at voldsmænd ofte slipper for billigt.

Efter besøget på skolen var Mette Frederiksen begejstret for de unge:

"Det er svært at bevare pessimismen. Det er en gruppe af unge, der forholder sig til samfundet, og som jeg er sikker på vil blive gode, aktive medborgere."