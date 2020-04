Se billedserie "Åh, disse minder..." Duoen Kirsten & Jørgen gav den fuld gas i solskinnet, på plænen ved Humlehusene - i god afstand fra de ældre. Billederne er naturligvis også taget med den rette afstand i forhold til retningslinjerne. Fotos: due.

Se billederne: Lirekassen skabte smil i solskinnet

Beboere og personale på plejecentret Humlehusene fik et populært besøg i haven

Albertslund Posten - 23. april 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Åh disse minder - fra du var en farende svend..."

"Dyre du og dig! Dingeli-og-lej - dikke-du-og-dikke-di, og dingelu og lej!"

"Løft din hat og sving din stok..."

En perlerække af gode melodier stod i kø, da beboere og personale på plejecentret Humlehusene tirsdag fik et populært besøg.

I haven i strålende solskin blev en ægte lirekasse drejet rundt, og en harmonika svunget, da duoen Kirsten & Jørgen gav den fuld gas med underholdningen.

De var placeret på en grøn plæne udenfor, langt fra de ældre og personalet, der sad i små grupper i hver sit hjørne i haven - altsammen efter de korrekte retningslinjer, som det sig hør og bør i disse Corona-tider.

Det er et setup der kræver sin stemme, og den sad skam godt på lirekasse-entertainer Jørgen Rosland:

""Ja, vi må da heller ikke noget som helst i denne tid", råbte han, så det helt sikkert trængte ud i alle krogene.

Men en brudevals måtte man da i hvert fald gerne byde op til:

"Men nu ved jeg ikke, om der er nogen der skal giftes?", råbte den veloplagte entertainer igen.

Det var der vist ikke lige, men til gengæld var der en der havde fødselsdag. Beboeren Randi fik en behørig sang og et stort til lykke fra alle.

Heldige med vejret Jo, stemningen fejlede ikke noget, på trods af det lidt specielle arrangement.

"De ældre hygger sig, ingen tvivl om det", sagde en tilfreds Malene Bertram, der er aktivitetsleder i Humlehusene.

Også her kender man til, som alle andre plejecentre, at Coronatiden kan være svær at komme igennem, med den stærke begrænsning på besøg.

"Men vi gør også meget for at aktivere dem. Samtidig med at vi skal overholde retningslinjerne. Det her har jo været en god måde, vi også var heldige med vejret."

For lirekassemanden var det også en hyggelig oplevelse:

"Det er selvfølgelig mere intenst, når vi kan være indenfor, og beboerne kan få lov at røre ved instrumenterne, og sådan nogle ting. Men jeg synes det var en god oplevelse alligevel - selv om man selvfølgelig ikke kan vide, om alle hører hvad man siger!", sagde Jørgen Rosland efter koncerten.

Han og Kirsten er for tiden rundt til flere plejecentre, for at underholde om de ældre:

"Vi har nok flere opgaver for tiden, end vi plejer at have."