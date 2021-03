Se billedserie Kom indenfor - her kan du blive kviktestet hver dag, eller få en PCR-test igen på mandag. Foto: Albertslund Kommune.

Se billederne: Kviktest i hele marts - nu med ny metode

Det faste kviktest-center i MusikTeatret tager nu en mere skånsom metode i brug

Albertslund Posten - 03. marts 2021 kl. 08:45 Kontakt redaktionen

Hver dag i marts er det muligt at få en kviktest i Musikteatret fra klokken 8-20. Et fast center til formålet har slået sig ned i huset.

En kviktest er en hurtig måde at blive testet for Corona på, hvor svaret kommer inden for cirka 20 minutter. Mens PCR-testen foregår med en pind i halsen, og der kan gå op til et par døgn inden svaret kommer, foregår lyntesten med en pind i næsen.

En metode, som mange nok har følt ubehagelig, men onsdag bliver en ny metode taget i brug i MusikTeatret. Hvor podepinden kun skal 2-3 centimeter op i næsen, og som skulle være mere skånsom end de hidtidige metoder.

Rundvisning Tirsdag fik borgmester Steen Christiansen en rundvisning i kviktestcenteret i Musikteatret af SOS-direktør Karin Tranberg.

"Det er et meget flot og overbevisende kviktestcenter, som har til huse i Musikteatret. Og nu med nye kviktest med de korte podepinde, så det er langt mere behageligt at lade sig teste. Nu er det bare med at komme afsted og lade sig teste, så vi i fællesskab kan holde smittetrykket nede og få endnu mere fart på genåbningen af samfundet," siger Steen Christiansen.

Testcentrets kapacitet er 2000 personer om dagen. Børn under 12 år testes ikke. De henvises til PCR-test - næste PCR-test i Albertslund er mandag den 8. marts klokken 10.30-13.30 i Musikteaterets foyer og klokken 16-20 i Hedemarken, C-salen, Nyvej 23.

Man kan holde øje med testmuligheder i Albertslund på kommunens hjemmeside, www.albertslund.dk/test.

Også hos Coop Onsdag er der også testcenter hos Coop, kun for medarbejdere. Et mobilt center kommer forbi koncernens hovedkvarter.

Det er kommunen, der har tilbudt testcenter til Coop som en del af kampagnen for at flere mænd bliver testet, og som Task Force Storkøbenhavn med Styrelsen for Patientsikkerhed som tovholder har taget initiativ til.

