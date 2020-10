Se billederne: Klub støttede brysterne for 61.000

Som tidligere omtalt var klubben vært for et arrangement, hvor der blev samlet ind til Kræftens Bekæmpelse, i forbindelse med den landsdækkende "Støt brysterne"-kampagne.

Det blev en aktiv dag for klubben, med flere kampe og indslag. Hvor spillere, både herrer og damer, stillede op i lyserøde trøjer. Sponsorer og folk, der var med til at starte klubben i 1972, var særligt inviteret på dagen.

Stor tak

"Stor opbakning af alle i klubben, stor opbakning fra vores sponsorer samt erhvervsdrivende på hele vestegnen. Stor tak for støtten til alle som var med til at gøre, så det blev et vellykket arrangement, hvilket var med til at vi kunne holde en stor auktion som forløb over alt forventning", siger han, og tilføjer: