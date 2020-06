Se billedserie Klaus Mynzberg, Vikingelandsbyens leder, ved den kæmpe granitsten, der er fundet ved Stenløse. Foto: Jørgen Brieghel

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Kæmpe runesten til minde om afdøde vikingevenner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Kæmpe runesten til minde om afdøde vikingevenner

En over 3 tons tung granitsten fra Stenløse er nu placeret i udkanten af Vikingelandsbyen. Med stenen skal man mindes alle de mennesker, der gennem årene har lagt deres sjæl og arbejde i at skabe Vikingelandsbyen ved Risby

Albertslund Posten - 25. juni 2020 kl. 05:26 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Vikingevenner satte sten som minde" står der med runeskrift på den tre et halvt tons tunge granitsten, der netop er placeret i udkanten af Vikingelandsbyen i Risby. Stenen vender forsiden mod ådalen med udsigt til vikingebroen, til skoven og til Ledøje kirke i det fjerne.

Her kan man slå sig ned og tænke på de mange mennesker, der gennem årene har lagt deres sjæl og deres arbejde i at skabe det helt unikke sted; Vikingelandsbyen.

Stenen blev indviet af Vikingelandsbyens venneforening ved årets sidste medbyggeraften.

En anerkendelse "Vi har i en del år talt om at lave et eller andet symbol, der skulle være en anerkendelse af alle de mennesker, som vi gennem årene har sagt farvel til. Mennesker, der er døde nu", fortæller landsbyens leder, Klaus Mynzberg.

"Da et af de meget betydningsfulde mennesker i Vikingelandsbyens tilblivelse, Bente Draiby, døde af kræft i december, kom der skred i planerne. Bentes familie ønskede nemlig, at man i stedet for at komme med blomster til hendes bisættelse, donerede penge til Vikingelandsbyen. Det blev faktisk til 4000 kr., som vi fik i januar. Her blev vi enige om, at det var oplagt at bruge pengene på den mindesten, vi havde talt om"

Festen udskudt Tidligere leder og medstifter af Vikingelandsbyen, Jørgen Poulsen. Påtog sig opgaven med at kontakte en stenhugger og samtidig finde ud af, hvad der skulle stå på stenen.

"Venneforeningen har 25 års fødselsdag i år, og det var meningen, at der skulle holdes en fest i juli, hvor stenen samtidig blev afsløret. Men så kom corona, og nu er festen udskudt til næste år", fortæller Klaus Mynzberg.

Stenen blev alligevel gjort færdig. Jørgen Poulsen tog kontakt til stenhugger Olaf Andersen. Han søgte efter en egnet sten. Men der var ikke en sten af den kaliber, hvor han normalt plejer at hente dem. Først da han søgte ved en grusgrav i Stenlille nær Stenløse, lykkedes det.

Med Jørgen Poulsen som korrekturlæser og inspirator blev der hugget runeskrift i stenen hjemme i Olaf Andersens have. Her blev stenen også forsynet med et evighedstegn, der skal symbolisere livscyklussens uendelighed. Endelig blev runetegnene malet med okseblod.

Tilbage var så blot at få den enorme sten bakset fra landsbyens p-plads til den lille rydning i skoven ud mod ådalen. Det var en større opgave for Klaus Mynzberg og vikingevennerne. På ruller blev stenen skubbet de 50 meter - men det tog fire timer! Og da stenen så endelig var på plads, rykkede den sig til siden.

Men som stenhugger Olaf Andersen efterfølgende sagde: "Det er stenens natur. Det skal man ikke ændre ved. Sådan vil stenen stå!"

Bygger to bænke Og sådan står stenen så nu. Ved sidste medbyggeraften blev stenen så indviet. Venneforeningen var der, Jørgen Poulsen var der og Olaf Andersen var der.

Det håndvævede tæppe, som dækkede stenen, blev fjernet og runeskriften afsløret.

"Vi har planer om at bygge to bænke, så man kan sidde her og nyde udsigten og samtidig sende tanker til dem vi har mistet. Dem som har lagt så mange af deres timer her", fortæller Klaus Mynzberg. "Vi ved, at de efterladte er meget glade for stenen, fordi Vikingelandsbyen var så stor en del af deres pårørendes liv. For os i landsbyen har det stor betydning, at vi på denne måde kan vise, hvor stor pris vi har sat på det arbejde, de mange dejlige mennesker har lagt i Vikingelandsbyen".