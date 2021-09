Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Grøn Dag åbnede portene efter corona-pause Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Grøn Dag åbnede portene efter corona-pause

Efteråret og biodiversitet var temaer for årets Grøn Dag på Materialegården

Albertslund Posten - 20. september 2021 kl. 11:15 Af Tekst og foto: Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Per Spillemand stod for underholdningen foran portene til Materialegården, inden de store metallåger blev slået op, og albertslundere på gåben, på cykel, i bil eller med rickshaw myldrede ind for at tage del i aktiviteterne på Grøn dag 2021.

Grøn Dag blev i 2020 for første gang i 31 år aflyst, og det skyldtes - som alt andet - corona-restriktionerne. Normalt er det et forårsarrangement, men da det først er i løbet af sommeren, at vi har sluppet restriktionerne, blev denne - Albertslunds største festdag - skubbet til efteråret.

Det gjorde ikke spor. Der var måske ikke tomatplanter eller krydderurter at købe fra Grennessminde, men i stedet var der modne tomater, og der var planter, som kan sættes i jorden nu og være klar til næste forår.

Der var rundstykker og kaffe til de besøgende, og her var store køer. Derefter var man klar til at bevæge sig ud på pladsen.

Materialegården er forvandlet med boder fra kommunale og tværkommunale institutioner, private foreninger, landsdækkende foreninger, spejdere, cykelhandleren fra Kanalen, nyttehavefolk, Ungecentret, Overskud, VOKS, Fængselsvennerne og i år for første gang COOP, der viste en model af den kommende COOP-by ved Vallensbæk Torvevej.

Dyregården stod for ponyridning, Verdensmål Centeret delte hvidløg ud og solgte insekthoteller og bihoteller. Årets store tema var nemlig biodiversitet. Naturgruppen, 10 procent mere naturgruppen og Kulturøkologisk Forening slog et slag for det.

Godt mæt af indtryk kunne man passende spise en stykke kage og få en kop kaffe, inden man sammen med børnene tog på frøsanketur til Hyldemarken. Frøene herfra blev siden sået på en plads i Birkelundparken. Det skal tiltrække insekter og skabe større biodiversitet.

Man kunne få gode råd om beskæring af planter og buske. Man kunne få mere at vide om varmeforsyningen og få HOFOR til at fortælle om udsigten til snart at få blødt vand i hanerne i Albertslund. Og naturligvis kunne man så futte hjemad med traileren eller ladcyklen fyldt godt op med muld eller flis til at fylde i efterårshaven.

Så er vi klar til foråret, hvor næste Grøn dag kommer.