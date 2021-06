Se billederne: Farvel til gymnasiet efter nogle mærkelige år

Se billedserie Traditionen tro blev huerne kastet mod loftet.

Fredag var de nye studenter på Vestskoven Gymnasium samlet for at få deres eksamensbeviser - og for at sige farvel til hinanden

Albertslund Posten - 25. juni 2021 kl. 11:02 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

"Tak fordi vi har måttet være en del af jeres liv for en tid. Men nu skal I videre. Det er tid til at sige farvel", lød det fra rektor, Trine Ladekarl Nellemann, da hun fredag sendte studenterne fra Vestskoven Gymnasium videre i livet.

Det skete traditionen tro ved en dimission på gymnasiet. Her var studenter, familier og venner samlet i fem omgange, for at alle kunne være med.

Inden der blev sagt farvel, var det tid til tale, underholdning og overrækkelse af eksamensbeviser.

"Det har været en speciel tid", indledte Trine Ladekarl Nellemann. "F.U.C.K. - skrev René fra 3A i et digt, hvor I skulle beskrive jeres oplevelse af tiden med corona. Fuck corona! I har fået et anderledes forløb her. I har ikke fået de caféer og det sociale fællesskab, som vi gerne ville have givet jer. Til gengæld har I fået en masse faglighed. Det har været en tid, hvor det handlede om at finde et lys i mørket. Og da det endelig blev muligt at samles igen rent fysisk, var I ret hurtige til at finde ud af det. Der har været masser af kærlighed og konfetti i luften".

"I er blevet stærkere. Nogle af jer er blevet dukse, andre mere hyggetrolde!"

"I skal blive ved med at stå på tæer for at nå jeres mål. Sæt jer realistiske mål i livet og vid, at I lærer af det, hver gang i falder og må rejse jer igen", sagde Trine Ladekarl Nellemann.

Hun roste også de unge for at have været fremragende ambassadører for Vestskoven Gymnasium. Søgningen til gymnasiet er nemlig steget markant i deres tid.

"Vi er stolte af jer. I har været del af et fællesskab, hvor I har værdsat vigtige værdier: I har givet udtryk for, at man godt kan være forskellig og alligevel blive accepteret, så længe man er et ordentligt menneske. De værdier er guld værd for jer i fremtiden".

"Grib livet", sagde rektor, inden hun kom med fem gode råd til de unge:

"Lyt til andre. Gør en forskel for andre. Rejse jer, når I falder. Lad jer begejstre og grib chancen, når den er der. Og til slut: Husk at søvn er en undervurderet og gratis luksus!".

Herefter blev der råbt et trefoldigt hurra for de nye studenter - og traditionen tro skulle huerne kastes mod loftet på '3'.

Sammen med forældre, søskende og venner gik det så ud på pladsen foran gymnasiet, hvor der blev budt på et glas bobler, inden det var op i de lastbiler, som var udsmykket af de yngre klasser, og som ville bringe de unge ud til de forskellige hjem.

Tillykke til jer alle!