Se billederne: FGU indviet - med 'plads til alle unge'

I gymnasiets tidligere lokaler er dørene slået op til en ny ungdomsuddannelse

Albertslund Posten - 13. august 2021 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen

"Her er plads til - unge lykkes. Alt kan ske når - bar' der rykkes. F-G-U i Albertslund. Her er plads til - alle unge. Selv til dem med - laster tunge. F-G-U i Albertslund."

Der blev sunget godt igennem på sangen, der gik på Shu-Bi-Duas "Danmark", da FGU Vestegnen torsdag blev officielt indviet.

FGU er et nyt uddannelsestilbud for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. FGU afløser den tidligere Glostrup-Albertslund Produktionshøjskole.

I de lokaler, hvor gymnasiet tidligere har holdt til, og endnu længere tilbage Sydskolen, var elever og personale mødt frem, og der var taler af direktør Hanne Fischer og Steen Christiansen, der udover at være borgmester også er formand for bestyrelsen i FGU Vestegnen.

Hvilke værdier? Af sangen, der blev skrålet igennem på, fremgik også, at "døre åbner op til en verden for unge". Men lokalerne gør det selvfølgelig ikke alene, slog Hanne Fischer fast i sin tale.

"Rammerne står færdige, men nu er det op til jer til at fylde dem ud. Hvilke værdier er vigtige for jer? Og hvad for en kultur vil I skabe?", spurgte hun, og fortsatte:

"Nu er det op til jer elever sammen med læreren at indtage skolen og bygge skolen op - så det bliver jeres skole."

Skaber rammer Steen Christiansen slog i sin tale fast, at han følte sig hjemme i lokalerne, da han tidligere har været lærer og viceskoleleder på Sydskolen.

Han pegede også på, at FGU sammen med den nye Vestskoven Gymnasium er med til at opfylde et mål om flere nye uddannelses-institutioner i Albertslund.

"Som formand er jeg for at være med til at skabe nogle rammer, der gør os bedre i stand til at leve op til de mål."

Han ønskede elever og personale til lykke med det nye sted, og klippede herefter den traditionsrige, røde snor over.

"Rabalderstræde" Herefter underholdt lærerstaben med "FGU Albertslund-sangen", der som nævnt gik på shubbernes gamle hit.

Der blev budt på lidt vådt og tørt til ganen, og til sidst skulle eleverne for alvor vise, at de har taget ejerskab på den nye skole.

Der var nemlig udskrevet en konkurrence om at give skolens to lange gange hver sit navn. Konkurrencen blev vundet af en gruppe fra AGU (Almen Grunduddannelse), som havde valgt navnene "Studiestræde" og "Rabalderstræde".

For det vandt de en kurv med lækkerier og en biograftur for hele holdet.

Syv kommuner Cirka 200 elever får deres daglige gang på den nye adresse. FGU Vestegnen vil tilbyde det der kaldes basis-spor med fokus på social og personlig udvikling, AGU for elever, der gerne vil forbedre sig i et eller flere boglige fag for at søge ind på en ungdomsuddannelse og desuden værkstedsfagene "Omsorg, pædagogik og sundhed", "Grafisk design", "Køkken, mad og ernæring" samt "Spildesign" og "Support".

FGU blev etableret i september 2018 og dækker syv kommuner; Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. De øvrige afdelinger ligger i Brøndby, Hvidovre og Ishøj.