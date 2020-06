Se billedserie Så går vi i gang. Jørn Jensby (Soc.), formand for Idrætsrådet, klippede snoren. Foto: due.

Se billederne: Endelig - så åbnede Badesøen

Med et par ugers forsinkelse blev dørene lørdag morgen slået op til den 48. sæson

Albertslund Posten - 14. juni 2020 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Nej, hvor har jeg glædet mig!"

En lille gut havde været under bruseren, og styrtede nu målrettet mod vippen. Som en af de allerførste tog han lørdag morgen springet ud i bølgen blå - og det var tydeligt, at lang tids venten nu endelig - endelig - blev vekslet til en svømmetur.

Jo, den 48. sæson i Badesøens historie har ladet vente på sig. På grund af Corona trak det ud med at få de nødvendige tilladelser, og få regler og retningslinjer til at falde på plads.

Så det var med 14 dages forsinkelse, at Jørn Jensby (Soc.), formand for Idrætsrådet og medlem af kommunalbestyrelsen, bød velkommen til gæsterne lørdag morgen ved 8-tiden.

"Det har været lidt af en kamp i år at få alle godkendelser i hus fra alle involverede myndigheder. Det skal I vide!", sagde han til de første gæster, der var mødt frem ved den røde løber.

Jørn Jensby forklarede videre, at sæsonen bliver noget anderledes end normalt:

"Badesøen plejer på gode dage at have ca. 2500 gæster på en dag. Det kan vi desværre ikke i år. Der vil selvfølgelig blive gjort alt for, at så mange gæster, som muligt kan besøge Badesøen. Vi har besluttet, at vi lukker ca. 1000 ind om dagen, og når nogle går hjem, kan der komme nye ind."

Man vil forsøge at holde så meget åbent som muligt, men der vil være begrænsninger.

"Sådan er det - for Coronaen spiller stadig et puds. Vi er sikre på, at de besøgende selv gør alt for at overholde de sundhedsfaglige retningslinjer som at holde den rette afstand, sikre en god håndhygiejne, nyse i armbøjningen osv. Og det har vi her i Danmark jo vist, at det kan vi faktisk godt finde ud af!", sagde Jørn Jensby.

Efter talen blev snoren klippet over, som sig hør og bør, og op ad den røde løber væltede det ind med ivrige gæster.

Indenfor i Badesøen var noget forandret, og noget ved det gamle. Der var morgenmad som der plejer, men ikke som buffet, men serveret som anretning. Og der var sat afstands-mærker op, som vi også kender dem fra supermarkeder og andre større samlingssteder i denne tid.

Men der var stadig to vipper i hver sin højde, og glæden over at hoppe i vandet fra dem var den samme som hvert år.