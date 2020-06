Se billedserie De våde enge - "hvor vi holder vandet tilbage", siger Povl Markussen.

Se billederne: Der er så meget at se i Albertslund i ferien

Med en sommer hvor mange bliver hjemme er her et bud på hvad du kan opleve i din egen by. AP cyklede med, da Kulturøkologisk Forening lavede guidet rundvisning

Albertslund Posten - 24. juni 2020 Af Finn Due Larsen

Der er 1.017 kilometer til Paris. 8.610 kilometer til Kyoto. Og 10.183 kilometer til Rio de Janeiro.

Det kan man se hvis man står og kigger på det avancerede, globale vejskilt foran Agenda Centret i Kanalens Kvarter.

Men det nytter jog ikke noget at stå der og fortabe sig i drømme om fjerne rejsemål. Når nu der ligesom i år er lagt restriktioner på de globale ferie-destinationer. Bliv hjemme, har rådet som bekendt lydt fra diverse myndigheder.

Kulturøkologisk Forening har taget den et skridt videre og sagt "Bliv turist i din egen by", og AP har taget udfordringen op.

På en elcykel venligst udlånt af Agenda Centret, og med en blok og et kamera over skulderen, var avisens udsendte blandt en flok på i alt 20, der 16. juni satte kursen rundt i byen. Hvor en drikkedunk var en vigtig følgesvend på en bagende varm sommeraften.

Farlig grav Vi lægger ud ved Agenda Centret, som både danner start og mål.

Cykelholdet virker klar til at trampe løs, da vi lige får en indledende forklaring på turen. Som går på, at der er lavet 30 små film om 35 steder i Albertslund. Så vi skal ud at opleve historierne bag filmene, siger vores rejseleder, Povl Markussen.

Mergelgraven ved Kongsholmparken bliver første stop på ruten:

"Det var et farligt sted. Mange småbørn faldt i, men de kom dog som oftest op igen", fortæller han, og tilføjer:

"Nu cykler vi rundt om bjerget!"

Her kommer vi så til De våde enge:

"Her holder vi vandet tilbage", siger rejselederen.

"Skrækkelig historie" Videre går det over stok og sten, og nu er vi nået til jernbanen. Som befinder sig otte meter oppe fra udsigten i Store Vejleådal:

"Den kom til byen i 1847-48, og det var "en skrækkelig historie". Det tog levebrødet fra flere, og førte til oprettelsen af flere gartnerier", siger Povl Markussen.

Ved Egelundparken hører vi om et storkepar, som man fik til at blive, og om Roskilde Kros historie. Den blev bygget i 1772, kan man se på en stentavle. Wellington overnattede her, og der er fundet kugler i området.

Her bidrager Per Gustafsson fra Lokalhistorisk Forening lige med en anekdote om "træskoslaget" i 1807.

Spændende træer Jo, vi får meget at vide, og til gengæld får vi også trampet godt i pedalerne. I bagende varme, og avisens udsendte er så småt begyndt at få sved på panden. Er den elcykel ikke lidt tung i det?

Her må der lige lidt assistance til fra de mere cykel-erfarne deltagere, med at trykke på diverse knapper.

"Sådan en er det værste at cykle på, hvis den ikke virker", slår en af dem fast med kyndig mine.

Så kommer der da ellers lige skub i den elektroniske hjælper - forskellen er tydelig. Nå ja, man er jo ikke 18 mere, vel...

Det historiske fortsætter ved Snubbekorsvej, hvor Tove Jensen fortæller om dengang svenskerne omringede København.

Vi cykler ud over åbent land, og mellem Risby og Ledøje hilser vi på asketræet Yggdrasil.

Næste stop er også et træ, nemlig byens største, som står ved Orchidévej. Et poppeltræ, formentlig omkring 150 år gammelt, men ikke det ældste i byen, får vi at vide.

Ved vestkysten Efter et par timer er vi så svedige, så en tur i bølgerne vil gøre godt. Så er det jo sådan set meget smart, at vi lige runder Badehotellet...

"Nu er vi ved vestkysten. Inde bag den blå væg der bliver tv-serien til", siger Povl Markussen, og peger ud over området ved Risbystudierne.

Hvor den populære tv-serie bliver optaget - bag den blå væg, der med moderne teknologi er med til at give illusionen af at være ved Vesterhavet.

Sidste stop på ruten er også lidt i fiktionens verden. Vridsløselille Fængsel. Hvor vi griner lidt af at være på to hjul der, hvor Benny og Kjeld plejer at stå klar ved bilen.

Og hvor snakken går livligt mellem cyklisterne om alle de muligheder der er i området.

Godt svedige, lidt ømme i leddene og fuld af masser af indtryk er vi tilbage ved Agenda Centret. Vi nåede kun nogle af de 35 "hotspots", men man kan se filmene og høre meget mere om dem på Agenda Centrets hjemmeside. Fra dem vi besøgte fik artiklen her selvfølgelig kun lidt af det hele med.

Kort sagt: Der er så meget at se i Albertslund i ferien.