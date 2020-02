Se billederne: Byens frivillige hyldet på en stormfuld regnvejrsdag

Det var en fantastisk veloplagt Søs Fenger med intim-band, der bragte varmen og glæden ind i MusikTeatret søndag eftermiddag for byens frivillige. Traditionen tro blev albertslundere fra foreninger, råd og nævn underholdt, fik et glas og en nytårstale af borgmesteren som tak for deres arbejde for byen i det forgangne år. Og netop glæden var faktisk en del af borgmesterens budskab i talen. ”Peter Skov-Jensen, der er biskop i København, har prædiket om glæden. Om at turde stå ved glæden, lade den springe op og lade den summe. Om at se på verden med taknemmelighed. Ud af denne taknemmelighed gøre vores bedste for at blive medmenneske: for det flygtende menneske, for den fattige, for den ensomme, for den triste, for den, vi ikke forstår. ”Glæde og håb skal bevæge os mod løsning af de store udfordringer - angst vil bare lamme os!” Det er jeg meget enig med ham i”, sagde Steen Christiansen.

Fremtidens by

”Albertslund blev født som fremtidens by. Men med et særligt twist. Byen skulle være for alle. Og byen skulle være den levende by – eller måske byen til glæden for borgerne. I dag er vi samlet her i MusikTeatret, som er et godt eksempel på et hus – en institution – som måske ligefrem er den levende by for alle. Men det er ikke et fællesskab og en by, vi kan tage givet. Med den økonomiske situation, vi er i, bliver det helt afgørende, at byens næste store udviklingstræk tiltrækker borgere, der er aktive på arbejdsmarkedet og vil bidrage aktivt til byens fællesskaber. Kommunalbestyrelsen har derfor det lange lys på. Vi har sat en langsigtet retning for et socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt Albertslund”.

Der blev kigget tilbage på året der gik. Og set frem mod de udfordringer og opgaver, Albertslund står midt i og skal forholde sig til i årene fremover.

Og der blev tid til at hylde alle de albertslundere, der med deres frivillige indsats i det daglige er med til at forme den by, vi holder af.

”I grundejerforeninger, boligbestyrelser, råd og nævn, institutionsbestyrelser, bestyrelser i skoler, klubber venneforeninger, idrætsklubber, venskabsbysamarbejdet og sådan kunne jeg blive ved. Tak for jeres indsats. Og med de ord vil jeg MED GLÆDE og forventning give scenen videre til Søs Fenger Kvartet”, sluttede Steen Christiansen.