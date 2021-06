Se billederne: Albertshøj tager hul på sidste etape

Dermed er et byggeri, der rummer butikker, kontor, ældreboliger og specielle boliger til demente, sat i gang. Der er planlagt 36 boliger særligt indrettet til demente, 20 ældreboliger opført i et tårn tilsvarende Albertshøj etape 1 og 2, kommunale servicearealer samt kontorlejemål og butiksområde.

"Når vi nu er samlet i dag, er det for at markere et nyt kapitel i Albertslunds historie. Et kapitel, som skal være med til at gøre os parate til fremtiden. Vi bygger med andre ord videre på det velfærdshjørne i byen, som vi i 2013 tog første spadestik til og som vi indviede i slutningen af 2015 med Albertshøj og Sundhedshuset – og sidenhen placeringen af det åbne dagcenter", sagde Steen Christiansen ved spadestik-arrangementet, der fandt sted i bagende solskin på det der i dag ligner en bar mark ved Vognporten.

Fra Entasis Arkitekter takkede Christian Cold for samarbejdet med Albertslund Kommune og CASA A/S, der er totalentrepenør på projektet.

Herfra kvitterede direktør Claus Møller med at slå fast, at "vi står ved en milepæl".

"Vi er stolte af at stå i spidsen for byggeriet", sagde han og fremhævede at byggeriet ville blive udført med et stort hensyn til tilgængeligheden, da flere af de kommende beboere forventes at have fysiske handicaps.