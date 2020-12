Se billederne: Året der gik i Albertslund, andet halvår

UVEJR Datoen 25. september 2020 skrev sig for altid ind i Albertslunds historie, da det man først troede var en skypumpe drog forbi byen. Skoler, arbejdspladser og private boliger blev på få minutter hærget i et meget begrænset område. Men ingen kom noget til. Senere slog meterologer fast, at der var tale om en tornado i den milde ende af skalaen. Privatfoto.