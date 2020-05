Sammen - men hver for sig affaldsindsamling

Det er ikke kun den 24. maj, at der bliver samlet affald. Skolerne i Albertslund har hver fået et klassesæt af affalds-snappere. De første er allerede taget i brug. Her er det 3.A på Egelundskolen, der tirsdag morgen fik samlet en masse affald i og omkring skolen.

Du bestemmer selv, hvor du vil samle affald - det foregår 24. maj

Albertslund Posten - 12. maj 2020 kl. 06:33 Af Jørgen Brieghel

Siden starten af april har Albertslund kommune i samarbejde med Agenda Centeret delt affaldssnappere ud til borgere i Albertslund, der i disse Coronatider har haft lyst til at få frisk luft og samtidig samle affald.

Der er i skrivende stund delt 250 affaldssnappere ud.

"Det betyder dog ikke, at der ikke ligger mere affald derude", siger Signe Landon fra Agenda Centeret, "Der er mere, der ligger og venter på at blive samlet op. Derfor arrangerer vi i samarbejde med kommunen en affaldsindsamling, hvor vi sammen, men hver for sig, vil gøre en indsats for at få ryddet op rundt omkring i byen".

Affaldsindsamlingen kommer til at foregå søndag den 24. maj.

Hvor, hvornår og i hvor lang tid man vil samle affald, er frit for den enkelte, men Agenda Centeret vil fra kl. 11 - 12 uddele affaldssnappere og poser ved Agenda Centeret i Kanalens Kvarter 32, på parkeringspladsen ved Vestcenteret og på parkeringspladsen ved Trippendalcenteret. Her vil det også være muligt at aflevere de fyldte affaldsposer, man får samlet, hvis man da ikke har mulighed for at bruge en stor container, der hvor man bor. Affaldsposerne skal bare afleveres inden kl. 15 i de kridtoptegnede områder, der vil blive lavet på dagen.

"Så vi kan få en fornemmelse af dagens resultat, må man gerne tage et billede og lægge det op på Agenda Centerets Facebookside", siger Signe Landon, der håber, at der er mange albertslundere, der har lyst til at være med til i fællesskab at gøre vores by forårsklar - hver for sig.