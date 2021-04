Tag et foto fra din affaldsindsamling og deltag i konkurrencen. Foto: Verdensmål Centeret

Saml affald i naturen og tag et foto af det

Lad os være sammen om at tage skraldet - hver for sig, lyder opfordringen fra Verdensmål Centeret forud for den årlige affaldsindsamlingsdag

Albertslund Posten - 09. april 2021 kl. 05:39 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

I weekenden lørdag den 17. og søndag den 18. april holder Danmarks Naturfredningsforeningen sin årlige nationale affaldsindsamling, og på trods af corona er affaldsindsamling en af de aktiviteter, vi kan være sammen om, så længe vi bruger vores sunde fornuft og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og restriktioner.

"I Verdensmål Centeret støtter vi igen i år op om indsamlingen" fortæller Signe Landon. "Affaldsindsamling er en hyggelig aktivitet, hvor du kan samle de mennesker du har i din sociale boble og gøre en forskel for vores by og fælles natur. Det kræver ikke så meget at være med, selv den mindste lille affaldstur tæller, men har du planer om en lidt længere tur, så kan det være rart at have udstyret i orden. Derfor udlåner vi affalds-snappere til dem, der tager en tørn. Kom forbi os i Kanalens Kvarter 32 og bliv klædt på til turen", siger Signe Landon.

Tag foto af dit affald "I år lægger vi en lille fotokonkurrence oven i. Tag et billede af din affaldsindsamlingstur og del det på Verdensmål Centerets Facebookside, så trækker vi trækker lod om to præmier", siger Signe Landon. "Efter eget valg kan man enten vinde et cykeleftersyn eller et frugttræ. Man tager for eksempel et billede af hvor meget man har samlet, dagens mærkeligste fund, dit indsamlingshold eller et før og efter billede. Mandag den 19. april vil vi så finde vinderne, der vil få direkte besked".