Sabotagehunger med Linda P i MusikTeatret

Corona eller ej - Linda P er kommer til Albertslund

Albertslund Posten - 06. november 2020

Det er svært ikke at slå ørerne ud, når Linda P deler ud af sin livshistorie.

Hun har været en tøjte, har forsøgt at skelne mellem Linda Petersen og Linda P, haft hovedpine og har lagt den vilde livsstil på hylden for at blive "normal" og et såkaldt "mønstereksemplar".

MEN ... er det så nemt at holde sig på måtten og leve det stille liv uden at lave ballade?

Har Linda kunnet undgå at fucke de nærmeste relationer op? Og hvad med kærligheden? Kan det overhovedet lade sig gøre at være i et forhold, når man er født som vildbasse?

Glæd dig til Linda P´s 5. onemanshow, hvor hun endnu engang deler ud af sig selv og sine frustrationer over sit indgroede "Fuck-up-gen".

Det kan opleves i MusikTatret i Albertslund 21. november kl. 19.

Forholdsregler Og så minder MusikTeatret om, at det er trygt at komme i huset.

Gæster kan regne med, at MusikTeatret følger de aktuelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, oplyser MusikTeatret, der har taget følgende initiativer for at undgå Covid-19 smitte:

o Publikumskapaciteten er begrænset til det af sundhedsmyndighederne tilladte maksimum

o Alle arrangementer foregår siddende

o Vi har sikret passende afstand mellem alle gæster

o Sæder og faciliteter afsprittes og rengøres grundigt og hyppigt

o Der er tydelige markeringer af afstandsholden og tilgængeligt håndsprit

o Vi har afholdt en del arrangementer - så vi har prøvet det før