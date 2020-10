For første gang i nyere tid er alle partier i kommunalbestyrelsen enige om en budgetaftale for Albertslund 2021. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Sådan ser budgettet ud for Albertslund næste år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan ser budgettet ud for Albertslund næste år

En enig kommunalbestyrelse har indgået en aftale om næste års budget, og budgettet vedtages endeligt på kommunalbestyrelsesmødet 13. oktober

Albertslund Posten - 04. oktober 2020 kl. 06:36 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

En historisk budgetaftale kom i hus forrige uge. Alle kommunalbestyrelsens partier underskrev en aftale om budgettet for 2021. En aftale, der indeholder en uændret kommuneskatteprocent.

I sidste uges AP fik vi kommentarer fra de enkelte ordførere.

Her kan du se det væsentligste indhold i budgetaftalen. Den fulde aftale kan findes på kommunens hjemmeside: www.albertslund.dk

Skoler Mulighederne for sen klassedannelse på alle skoler drøftes ifm. udviklingen af den nye skolestrategi.

Mulighederne for faglige turboforløb, der løfter det faglige niveau i dansk og matematik for såvel fagligt svage som fagligt stærke elever drøftes ifm. den nye skolestrategi.

Der afsættes i perioden 2022-2025 i alt 1,250 mio.kr til skoleledelsernes omsætning af skolestrategien til konkrete handlinger på de enkelte skoler.

Herudover afsættes 1. mio. kr. om året i tre år til at understøtte særlige indsatser ifm. den nye skolestrategi.

Til særlige aktiviteter - fx lejrskoler, teater - afsættes en aktivitetspulje på 0,200 mio. kr. i 2021. Ifm. den nye skolestrategi forhandler partierne puljens indhold.

Skolemadsordningen fastholdes.

Skolebehandlingstilbuddet etableres. Tilbuddet placeres på Albertslund Unge Center.

Dagtilbud I foråret 2021vedtages en plan for den fysiske renovering af dagtilbud, herunder de fire institutioner som renoveres, samt udbygning af dagtilbudsområdet med tre nye institutioner.

Herudover belyses behovet for et døgnåbent dagtilbud.

Der er i 2021-2025 samlet afsat 92 mio. kr. til projektering og opførelse af tre nye institutioner.

Sportstrappe For at give mulighed for at endnu flere børn finder vej til et aktivt liv, etableres en sportstrappe, som knytter folkeskole og idrætsforeninger sammen. Idrætsforeningerne inviteres til en drøftelse om realiseringen af sportstrappen. Der afsættes 0,200 mio.kr. over to år.

PPR PPR-området er presset af stigende udgifter og aktiviteter. For at sikre serviceniveau for børn og forældre øges PPR's budget med 10 mio. kr.

Brøndagerskolen Brøndagerskolen samles på Nordmarksmatriklen i løbet af 2022. Det betyder, at 10. klasseafdelingen placeres på Sydskolen senest fra 1. august 2022. Placeringen kan være midlertidig, det undersøges, om der kan findes en samlet, permanent placering af Albertslund Unge Centers aktiviteter.

Klubber Forslag om at indføre kontingent på klubområdet droppes. Der opføres nye klubbygninger til Svanen og Bakkens Hjerte i overensstemmelse med tidligere budgetaftaler og mødesager.

Tryghed Den kriminalpræventive indsats i klubberne, Den kriminalpræventive Enhed (DKE) og i skolerne styrkes.

Med henblik på at udvikle nye initiativer nedsættes en tænketank med borgere, politikere, medarbejdere og ledere på tværs af området - DKE, klubber, skoler mv. Tænketanken præsenterer sine ideer for udvalg og kommunalbestyrelsen senest i februar 2021. Der afsættes i hvert af årene 2021 og 2022 1,5 mio. kr. til indsatsen.

Ældre Partierne er enige om at prioritere plejebolig- og hjemmeplejeområdet. Det sker ved at bygge nye pleje- og ældreboliger. Demografimodellen på området ændres, så den tilpasses udgiftsniveauet og området tilføres varigt 11,5 mio. kr.

3.etape af Albertshøj gennemføres. Her forventes det også, at kommunens sundhedspleje får til huse. Byggeriet vil også indeholde erhvervs- og butikslejemål, der understøtter udviklingen af Albertslund Centrum.

Der etableres samarbejde mellem Jobcentret og området for Sundhed, Pleje og Omsorg om virksomhedspraktikker og løntilskud til ledige i Albertslund på tilsvarende måde, som i Brøndby. Der afsættes 0,475 mio.kr. i hvert af årene 2021 og 2022.

Hjemmeplejen Det er afgørende, at borgerens behov er i centrum for hjemmeplejen og i hjemmeplejens møde med borgeren. En vigtig kvalitet er, at borgeren møder de samme medarbejdere til daglig. Også i højere grad end det sker i dag. For at forberede den politiske diskussion afholdes et temamøde om en organisering af hjemmeplejen i faste teams.

Det foreslås at øge driftsbudgettet på ældreområdet med 11,5 mio. kr. som følge af en opdatering og tilpasning af ældreområdet.

Boligsocialt arbejde Der afsættes 0,600 mio. kr. yderligere til det boligsociale arbejde. Det er en betingelse, at boligorganisationerne afsættes et tilsvarende beløb udover den medfinansiering som Landsbyggefonden kræver.

En del af byens foreninger løfter sociale opgaver i forhold til sårbare grupper. For at give muligheder for at udvikle nye aktiviteter etableres derfor en pulje på 0,300 til aktiviteter i 2021 og 2022.

Tandbehandling til udsatte Den allerede eksisterende omsorgstandpleje suppleres med tandpleje, der retter sig mod kommunens kontanthjælpsmodtagere mv. ligesom brugen af de eksisterende muligheder søges øget mest muligt. Der afsættes 0,6 mio. kr.

Sund med kultur Borgere med stress, let depression eller let angst skal tilbage på arbejdsmarkedet efter et 6-10 ugers forløb med sundheds- og kulturtiltag. Borgeren visiteres til forløbet via Jobcentret. Borgeren kan afslå deltagelse uden sanktioner. Økonomi: 0,200 mio.kr i 2021, 0,200 mio.kr. i 2022.

Det specialiserede voksenområde Sagsmængden på det specialiserede voksenområde forventes at stige betragteligt i 2021. For at sikre og fastholde serviceniveauet med en stigende sagsmængde tilføres området 10 mio. kr. varigt.

Kultur- MusikTeatret MusikTeatret er en væsentlig del af byens kulturprofil. Parterne er enige om, at der udarbejdes oplæg til vision for udviklingen af en kulturprofil for Albertslund Centrum til drøftelse i 2021 og i 2022 en kunstnerisk og aktivitetsmæssig profil for Musikteatret med udgangspunkt i et professionelt drevet Musikteater. Heri indgår også forslag om, hvordan byens foreninger i højere grad kan anvende ledig kapacitet i Musikteatret.

I oplægget om MusikTeatret indgår fremtidige renoveringsbehov, herunder budgetoverslag over økonomien.

Der udarbejdes mødesag med henblik på mulig samdrift af Musikteatrets foyer ift. betjeningen af Musikteatret og Biblioteket.

Ridecentret Ridecenteret fortsætter i kommunalt regi, og skal i højere grad målrettes som et tilbud til socialt udsatte børn og familier. Der afsættes 7 mio. kr. til renovering af anlæg i 2025, idet mulighederne for medfinansiering via fonde undersøges. Brugerne af Ridecentret inviteres til dialog om udviklingen af ridecentret.

Musikskolen Mulighederne for en placering af Musikskolen centernært fx i Albertslund Centrum eller på Fængselsgrunden undersøges.

Kunstgræsbane i Syd Muligheden for at placere en kunstgræsbane i Syd ved BS72's baner undersøges. Der afsættes 6 mio. kr. til projektet i 2026.

Svømmehal Der opføres en svømmehal på grunden med den "gamle" Birkelund Svømmehal. Der afsættes 0,500 mio. kr. til programmering i 2021 med henblik på oplæg til budget 2022. Økonomi: 0,500 mio.kr. i 2021 Anlæg: 22.mio. kr. i 2025

Beskæftigelse Straks-aktivering og beskæftigelsesindsatsen målrettet unge fortsætter i 2021 og forventes forlænget til og med 2022. Der afsættes midler til en projektleder samt 80.000 kr. til finansiering af udvidelsen.

Økonomi: Der afsættes 0,710 mio. kr. i 2021 og 2022.

Miljø Elladestandere: I samarbejde med grundejerforeninger og boligorganisationer arbejder kommunen for at udbrede el-ladestandere til hele byen. Der udarbejdes til budget 2022 forslag til kommunal strategi for udbredelse af el-ladestandere, herunder mulig kommunal finansiering, der kan understøtte udbredelsen.

Grønne budgetter: Med inspiration fra bystyret i Oslo udarbejdes der forslag til, hvordan kommunen via sin økonomi driver den grønne omstilling, herunder også via cirkulære indkøb.

Ved kommunalt nybyggeri skal der stilles krav om at mindske energiforbrug og miljøbelastning.

Desuden skal der stilles krav om bæredygtighedsledelse i byggeprocesserne ved kommunalt nybyggeri.

Solceller: Der udarbejdes en revideret strategi og handleplan for solceller på de kommunale ejendomme, herunder også hvordan solceller kan fremmes hos private bygningsejere. Økonomi: 0,500 mio.kr. i 2021.

Støj: Der igangsættes en analyse af mulighederne for at etablere støjvolde langs dele af motorvejene og dermed medvirke til at reducere støjgenerne.

Hastighed: Nedsat hastighed på motorvejene dæmper støjen. Der arbejdes for at hastigheden på motorvejsnettet, der omgiver Albertslund nedsættes til 90 km/t. Højest tilladte hastighed på alle bynære kommuneveje bør være 50 km/t. Roskildevej drøftes særskilt.

For at fremme støjbekæmpelsen i den vestlig del af Albertslund søges de i støjhandlingsplanen beskrevne støjreducerende forslag for Egelundsvej og Roskildevej fremmet. Der afsættes 1,4 mio. kr. til projekterne.

Byforskønnelse: I de kommende år gøres en ekstra indsats ift. vedligeholdelse og forskønnelse af byrum - som f.eks. tunneller og Albertslund Midtby. Der afsættes yderligere 7,5 mio. kr. over tre år.

Træplan: Der udarbejdes en konkret træplan med forslag til, hvor der i Albertslund kan plantes træer, herunder placering i forhold til huse og hvor hurtigt træerne vokser. Der afsættes en pulje til udplantning af træer på 0,200 mio.kr.

Diverse For at øge transparensen i forvaltningen etableres en whistleblower-ordning, herunder også ift. sexistisk og krænkende adfærd fra ansatte og folkevalgte. Økonomi: 0,100 mio. kr. varigt fra 2021.

relaterede artikler

Historisk: Alle partier er med i budgetforliget 28. september 2020 kl. 12:00