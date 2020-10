De indefrosne feriepenge kan der ansøges om i oktober. Måske allerede 1. oktober, forlyder det. Foto: Adobe Stock Foto: BillionPhotos.com - stock.adobe.

Sådan får du fingrene i de indefrosne feriepenge

Vi har samlet de væsentligste spørgsmål om de indefrosne feriepenge og har støvsuget for svar

Albertslund Posten - 07. oktober 2020 kl. 05:58 Af Mikkel Brøgger Petersen

På et tidspunkt i oktober kan man ansøge om sine indefrosne feriepenge på borger.dk. Det er den officielle melding i skrivende stund. Meldinger går flere steder på, at det allerede kan ske fra i morgen 1. oktober. Og så får man pengene inden for to uger.

På borger.dk kan man allerede nu se, hvor meget ens arbejdsgiver har oplyst. Men man gøres samtidig opmærksom på, at oplysningerne kan ændres frem til 31. december 2020. Og det kan endnu ikke vises, hvor meget der bliver udbetalt.

Hvor mange penge får man?

Man kan få op til tre ugers feriepenge udbetalt. Pengene beregnes ud fra ens løn fra 1. september 2019 til 31. marts 2020. I alt er der tale om 59 milliarder kroner.

Hvordan får man pengene?

Som skrevet skal man ansøge om pengene på borger.dk, og de vil så gå ind på ens NemKonto. Man kan søge om pengene frem til 1. december. Derefter vil de blive stående som planlagt.

Hvorfor er pengene indefrosset?

Fra 1. september overgik man til den nye ferielov. Med den nye lov kan man holde ferie, mens man optjener den. I den gamle skulle man først optjene ferien, før man kunne holde den. I overgangen fra gammel til ny lov vil der være et overlap, som er de fem opsparede uger, der vil hjælpe arbejdsgivere, fordi det vil indebære en stor økonomisk belastning at skulle udbetale to gange feriepenge på én gang.

Hvorfor kan man søge om at få dem nu?

Håbet er, at udbetalingen sætter gang i privatforbruget og hjælper samfundsøkonomien, som er negativt påvirket af coronakrisen. Ved at gøre, som man gør, får økonomien en stor indsprøjtning, uden det koster staten penge.

"Idéen med feriepengene er rigtig god af mange grunde. Alene et signal om, at man vil udbetale pengene, giver de danske husholdninger et øget forbrug," vurderer professor i økonomi og tidligere overvismand Michael Svarer.

Hvorfor får man ikke alle pengene?

Et politisk flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, SF og Enhedslisten mener, at alle feriepengene skal kunne udbetales. Regeringen vil dog vente, fordi man mangler et præcist overblik over, hvor mange feriepenge den enkelte har optjent. Får man udbetalt for lidt eller for meget, kan man så korrigere i de to sidste uger. Og regeringen vil så vente med de to sidste uger, til det endelige beløb for danskernes feriepenge er afklaret efter nytår.

Kommer man så til at mangle i sidste ende?

Ja. Med den gamle ferielov skubbede man ferie foran sig, hvilket som skrevet blev ændret med den nye. Det var så her, at de indefrosne feriepenge kommer én til gode. Hvis man da ikke vælger at få dem udbetalt nu.

