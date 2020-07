Så mange nye virksomheder blev stiftet i Albertslund trods corona

"Som land har vi ganske enkelt brug for, at der skabes nye virksomheder. Vi har brug for mennesker, som tør starte egen virksomhed. Nye virksomheder er fremtidens vækst-motorer, og det glæder mig, at der i skyggen af coronavirus rent faktisk blev stiftet mange nye virksomheder i årets første seks måneder", siger Martin Thorborg.

Ikke overraskende

"Det er ikke superoverraskende, at antallet af nye virksomheder er lavere i år end sidste år. Da coronavirussen ramte landet, blev det særdeles udfordrende at være selvstændig erhvervsdrivende, for alt lukkede, og fremtiden var pludselig usikker. Heldigvis har nogle mennesker en så stærk iværksættertrang, at de ikke kan lade være med at kaste sig ud i et iværksættereventyr - økonomisk krise eller ej. Det er sejt", siger Martin Thorborg, som også mener udfasningen af IVS som selskabsform ligger til grund for en del af faldet.