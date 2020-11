Det er vigtigt at huske lys på børnenes cykler. Politiet er i øjebliket rundt på skolerne på egnen for at tjekke, om der er lys på. Foto: Københavns Vestegns Politi

Så er det mørketid: Husk lygterne på dit barns cykel

De næste to uger er politiet ude ved skoler på Vestegnen for at tjekke børnenes cykellygter

Albertslund Posten - 19. november 2020 kl. 05:21 Af Jørgen Brieghel

De næste fire måneder sænker mørket sig over det meste af døgnet, så nu gælder det om at huske lygterne, skrue op for lyset og blive set tydeligt i trafikken.

Fra 16. november og to uger frem vil lokalbetjente fra Københavns Vestegns Politi komme ud på 30 udvalgte skoler på Vestegnen fra morgenstunden for at sætte fokus på lys på cyklen.

"Stærke lys og gode reflekser kan være med til at undgå ulykker med cyklister i de mørke måneder, så sørg for, dit barn lyser godt op i mørket," siger politiassistent Marlene Bendix, Københavns Vestegns Politi.

Udover gode råd vil lokalbetjentene også uddele cykellygter til nogle af de cyklende elever samt uddele sjove cykelhjelmsovertræk hvert sted til de fem bedste cyklister.

"Vi glæder os rigtig meget til at komme forbi og til at tale med både børn og voksne om trafiksikkerhed," siger Marlene.

Indsatsen afvikles i et samarbejde mellem kommuner og politi i Vestegnens Trafiksikkerhedsråd og skal med fokus, information og uddeling af bl.a. cykellygter bidrage til at forebygge trafikulykker med cyklister i folkeskolealderen.

Kender du reglerne? Cykellygter skal bl.a. kunne ses tydeligt på mindst 300 meters afstand og være synlige fra siden ifølge loven. Læs meget mere på sikkertrafik.dk