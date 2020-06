Så åbner Badesøen: Højest 1.000 ad gangen

Efter lang tids uklarhed, om - og i givet fald fra hvornår - det populære friluftsbad kan få lov at slå dørene op efter vinterpause og Corona-nedlukning, står det nu fast, at der åbnes fra på lørdag den 13. juni.

Med til de nye tider hører, at der højest må være 1.000 gæster i Badesøen. Normalt har stedet kapacitet til godt 2.500, og tidligere var nævnt muligheden for kun 500 ad gangen. Men det er altså opjusteret lidt nu.

Han tilføjer, at der er brugt mange kræfter på ekstraordinær rengøring, og at der vil være "sprit-stationer", afstands-mærker og skilte, der informerer om retningslinjerne.

"Der vil også være særlige guider til stede, der vil få en ny rolle med at hjælpe gæsterne med at forklare om regler og retningslinjer. Og vores livreddere er top-klar, de er blevet trænet grundigt i de nye, sundhedsfaglige retningslinjer." Gæsterne vil også blive opfordret til at bruge MobilePay eller dankort, for at undgå berøring med kontanter.