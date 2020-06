Pædagog i Børnehuset Brillesøen, Tina Schou, er glad for at de store børnehavebørn fik en måned mere i børnehave inden de skulle starte i SFO.

SFO-start: Børn sagde pænt farvel og goddag

Pædagog og leder fortæller om den forsinkede start

Albertslund Posten - 08. juni 2020 kl. 05:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt taler man om "1. maj børn", fordi de nye skolebørn begynder i SFO den 1. maj. Men som så meget andet har coronakrisen ændret på det i år.

I år kan man derfor kalde dem "1. juni børn", fordi de nye skolebørn lige er startet i SFO og har sagt farvel til deres børnehaver. En pædagog i børnehaven og en leder i SFO'en fortæller i en pressemeddelelse fra Albertslund Kommune om at få sagt pænt farvel og pænt goddag.

I Børnehuset Brillesøen har pædagog Tina Schou sammen med resten af personalet holdt farvelfest for de børn, der for nogle år siden startede som små børn i børnehaven, og nu som store børn har taget næste skridt i livet og er startet i SFO.

Tina Schou, som har været pædagog i huset siden 2000, siger;

"Vi var rigtig glade for beslutningen om at børnene skulle blive i børnehaven en måned mere, så de først skulle starte i SFO den 1. juni og ikke som normalt den 1. maj. Ellers havde de ikke rigtig fået oplevelsen af at være de store, som stolt skal videre i SFO. Og det vokser de af. Det har gjort det muligt på trods af coronaen at give dem en god afslutning, og det tror jeg er vigtigt for også at få en god begyndelse."

Tina Schou holdt sammen med sine kolleger en afslutningsfest, hvor de nu store børn fik gaver, spiste pizza og blev sendt godt afsted. Børnehuset Brillesøen sendte med maj måneds udgang 36 børn videre til SFO-tilværelsen som efter sommerferien bliver til skolelivet.

Inden børnene kom tilbage i institution i midten af april cyklede Tina Schou og kollegerne forbi børnene i deres hjem, klædt ud som påskeharer. På den måde fik de hilst på børnene på afstand og smidt et påskeæg og en hilsen ind til børnene, som savnede "deres" voksne i institutionerne.

Klædt ud som påskehare var leder i SFO Egeskoven, Jacob Leisin, ikke, da han og de 50 nye kommende skolebørnstartede i SFO'en tirsdag den 2. juni. I Egeskoven lyder meldingen, at de har fokus på at skabe tryghed for de nye børn, som har forladt børnehaven som store børn, men nu er de små børn i SFO'en i nye omgivelser med nye voksne og nye venner.

Jacob Leisin siger;

"Det har været en rigtig god start. Den ekstra måned vi har fået til at forberede os, har vi været glade for. Vi har fokus på at skabe tryghed for de nye børn, som jo er havnet et nyt sted, i nye omgivelser med nye voksne. Den senere start betyder også, at vi har en måned mindre til klassedannelsen. Vi bruger jo den første tid til at se børnene an, forstå mig ret, så vi kan lave to gode klasser."

I Egeskoven skaber de både rammer for dem, der skal have ro og tryghed og dem, der gerne vil lege lidt vildt. Jacob Leisin har været i fuld gang med at spritte trægeværer og -pistoler af.

"Vi har fokus på at skabe en struktur, der ligner den børnene møder i skolen på den anden side af sommerferien. Vi bruger de samme piktogrammer, som de kommer til at møde i skolen osv. Vi har delt de nye børn ind i fire grupper, så det bliver nemmere at lære de andre nye børn at kende."

For at få indflyvningen til det nye SFO-liv til at blive god, har de i næste uge safariuge i SFO Egeskoven og ugen efter minibørnefestuge. Ugerne bliver fyldt med flere aktiviteter, der kan styrke de nye venskaber på kryds og tværs.

Pressemeddelelse