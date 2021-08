Pia Olsen Dyhr og Vivi Nør Jacobsen ved en af de motorveje, der bl.a. går forbi Albertslund. Privatfoto

SF vil have skruet ned for trafikstøjen

SF's Pia Olsen Dyhr og Vivi Nør Jacobsen var på gaden for at gøre opmærksom på partiets tiltag for at reducere støjen fra transport.

"Vi er nødt til at tænke i både flere og nye baner for at komme støjen til livs".

Det sagde SF's formand, da hun sammen med SF's lokale spidskandidat Vivi Nør Jacobsen onsdag besøgte det motorvejsnet, som også runder Albertslund, for at høre omfanget af støjproblemer og diskutere mulige løsninger.

WHO har offentliggjort en undersøgelse, der viser at omkring 500 danskere årligt dør på grund af støjgener.

"Jeg er glad for at bo i Albertslund, men vil gerne, at vi får skruet ned for trafikstøjen", siger Vivi Nør Jacobsen. "Trafikstøj er en kæmpe stressfaktor, der gør folk syge. Og med flere beboere i Albertslund vil problemet vokse, medmindre vi sætter ind".

"I nabobyer som Høje Taastrup er der tanker på vej om at overdække motorvejen. Det vil skabe plads til byudvikling uden at bebygge naturen yderligere samtidig med at det fjerner støjen fra motorvejen. Samtidig skal overdækningen være skabt af solceller og såkaldte hybridplader, hvorfra strømmen og opvarmet fjernvarmevand kan sælges".

"Overdækning af motorveje er en oplagt løsning, men desværre også meget dyr", siger Pia Olsen Dyhr. "Derfor er det interessant at følge med, i om økonomien kan hvile I sig selv, hvis man også udnytter overdækningen til andre formål.

Lokalt har SF siden 2015 peget på en gratis og nem løsning, nemlig at sætte farten ned på bestemte strækninger af motorvejen. Den ide får opbakning fra SF's partiformand.

"Fartnedsættelser er et meget simpelt greb, som gør en stor forskel for borgerne. Den mulighed vil vi foreslå at de får i Albertslund og andre kommuner, hvor motorveje går gennem tæt bebyggede områder", siger Pia Olsen Dyhr. "SF har sammen med Regeringen aftalt at afsætte 3 milliarder til støjpulje i infrastrukturaftalen. En stor del af de penge bør prioriteres til områder, hvor flest mennesker bor tæt på svært trafikerede indfaldsveje".

