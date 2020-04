SF om anlægsloft: Vi skal tage fat i det der er forberedt

At anlægsloftet for kommuner og regioner bliver fjernet, giver flere muligheder i Albertslund. Men man bør tage fat i de planer, der er forberedt.

"Også belysningen trænger til at blive gjort noget ved. Og så har vi et ønske om at få set på el-ladestandere. Hvis vi kan gøre noget, så bør vi gøre det."

FAKTA

Regeringen og Folketinget har besluttet at fjerne anlægsloftet for kommuner og regioner. Hvad betyder det for Albertslund?

Det har borgmester Steen Christiansen (Soc.) tidligere været ude med sit bud på, og AP har opfordret de øvrige partier i kommunalbestyrelsen til også at give deres besyv med.

I dag SF.