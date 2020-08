Albertslund bør kunne tage imod 10 børn og unge under 25 år, mener SF og Enhedslisten. Modelfoto: Adobe Stock. Foto: Jonathan Stutz - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: SF og Enhedslisten: Albertslund skal tage imod flygtningebørn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF og Enhedslisten: Albertslund skal tage imod flygtningebørn

Kommunen bør kunne tage imod 10 børn og unge under 25 år, mener de to partier

Albertslund Posten - 13. august 2020 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De uledsagede flygtningebørn udgør en særligt sårbar gruppe blandt de millioner af mennesker, der er på flugt. Albertslund bør kunne gøre sin del for at hjælpe denne gruppe, ved at give dem ly og en ny start.

Det mener SF og Enhedslisten, der er klar til at stille et politisk forslag om, at Albertslund er blandt de byer der tager imod uledsagede flygtningebørn.

"I årevis har vi ventet på, at regeringerne i Europa skulle løse problemerne, og komme folk til hjælp. Det er ikke sket. Nu er flere byer gået sammen om at tage imod uledsagede børn og unge, i fællesskabet "Eurocities Solidarity Cities Initiative", som tæller blandt andet Barcelona og Amsterdam, og senest også København. Vi synes Albertslund skal bakke op og tage imod for eksempel 10 børn og unge", siger de to forslagsstillere, Helge Bo Jensen (Enh.) og Vivi Nør Jacobsen (SF).

Opråb fra en borger De forklarer, at de stiller forslaget på baggrund af et opråb fra en borger.

"Vi fik en mail fra Linda Nørgaard Madsen, som er borger her i byen. Hun gjorde opmærksom på "Eurocities Solidarity Cities Initiative", og ikke mindst den håbløse situation, som tusinder af børn og unge er i rundt om i flygtningelejre i EU. Det er så nemt at glemme, at der er millioner af mennesker på flugt, og det kan også være svært at se, hvordan man kan hjælpe. Med dette forslag tager vi imod et mindre antal børn og unge, som har brug for en ny start og en fremtid, efter de er tilkendt asyl. Her kan Albertslund gøre en forskel for den enkelte og bidrage meget konkret", siger Vivi Nør Jacobsen, SF.

Mere konkret går forslaget på, at Albertslund modtager 10 børn og unge under 25 år.

"Vi tror på at de stærke fællesskaber, vi har i byen vil kunne hjælpe de unge godt på vej. Vi tror også, der vil være familier i byen, som gerne vil bidrage som kontaktfamilie, der kan hjælpe den unge lidt til rette, som supplement til den indsats som organisationer som Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp gør", siger Helge Bo Jensen og Vivi Nør Jacobsen.

Med på møde Forslaget er sendt til behandling i kommunalbestyrelsen, der holder sit næste møde 8. september.

Her opfordres borgmesteren til at rette henvendelse til ministeren på området, for at bane vejen for at Albertslund tager imod uledsagede flygtningebørn fra flygtningelejre i Grækenland.

Samtidig bedes forvaltningen om at undersøge hvordan børnene og de unge kan tildeles en bolig i for eksempel et botilbud eller ved privat indkvartering.