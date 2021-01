Tina Andersen Messaoudi, Birgit Hauer, Resul Kücükakin og Vivi Nør Jacobsen var på gaden efter nuytår for at rydde op. Privatfoto

SF-kandidater tog seks sække med nytårsskrald

Fire kandidater fra SF Albertslund var på gaden for at fjerne fyrværkeriaffald

Nytårshumøret var højt da fire SF'ere ryddede stier og vejkanter for affald lige efter nytår. Med indsamlingen ønsker de fire, som er SF's kandidater til kommunalvalget, at sætte fokus på vores generelle affaldsproblemer.

"Hver dansker smider i gennemsnit 802 kg affald ud hvert år, og særlig galt er det, der havner i vores natur. Fyrværkeri efterlades ofte, hvor det har været fyret af, og en del fyrværkeriaffald indeholder også plastik, som et ekstra problem for vores natur; det tager f.eks. 500 år før en plastikflaske er nedbrudt. Vi skal administrere vores ressourcer og minimere plastaffald, så vi kan nyde vores natur også i fremtiden" siger Vivi Nør Jacobsen.

"Affald er et stigende problem i hele verden og Danmark slår desværre rekord i hele EU, når vi taler om affald og madspild", siger Tina Andersen Messaoudi. Hun mener, at vi sagtens kan lære at blive endnu bedre til at bruge vores madressourcer og undgå madspild.