Mange føler sig ensomme for tiden, især ældre er isolerede. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

SF: Nu er det vigtigt at styrke indsatsen mod ensomhed

Coronakrisen har gjort flere ensomme, men også skabt større fællesskab, siger SF, der vil fremlægge en række konkrete forslag

Albertslund Posten - 25. april 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under Coronakrisen er der flere, der er blevet karantæneramt, og dermed er der også opstået en øget risiko for at flere føler sig ensomme. Derfor er der brug for en styrket indsats mod ensomhed.

Sådan lyder det fra SF, der vil stille med en række konkrete forslag til hvordan indsatsen kan styrkes.

"I de seneste år har vi talt en del om de medmennesker, som står udenfor samfundets fællesskaber, oftest italesat som ensomhed. En debat som stille og roligt er blevet mere relevant de seneste år, hvor blandt andet TrygFondens fælleskabs-undersøgelse viser at 22 procent af danskerne føler sig udenfor et fællesskab", siger Leif Pedersen (SF), der mener, at Coronakrisen har forstærket problemet.

"Men samtidig har der også vist sig et kæmpe socialt engagement fra både eksisterende foreninger og fra nye initiativer med henblik på at styrke fællesskabet - tage vare på hinanden. Naboer kontakter hinanden - køber ind for hinanden - synger fællessang fra altanerne mm. Det viser, hvor stærkt civilsamfundet er og hvor stor viljen er til at yde noget for hinanden og for fællesskabet."

Derfor mener han, at kommunens opgave ikke kun bliver at sætte nogle initiativer i gang, men også at understøtte nogle af de frivillige aktiviteter, der allerede findes.

Frivillige skal hyldes Det skal ske ved en række konkrete tiltag, som SF vil fremlægge som forslag. De lyder blandt andet:

- Albertslund Kommune lader ansatte udføre frivilligt arbejde målrettet mod ensomhed som en del af deres fastsatte arbejdstid. Omfang skal aftales med MED og faglige organisationer samt med den enkelte ansatte som vil indgå i et sådan forhold. Der fastsættes et mål for det kommunale bidrag.

- Frivillige der i en forening har gjort en indsats i forhold til ensomhed, hyldes på foreningens generalforsamling og får overrakt en erkendtlighed af kommunen. Udpegning sker af foreningen

- Netværket med fokus på ensomhed revitaliseres, særligt med fokus på den kommunale deltagelse.

- Arbejdet foreligges til politisk behandling inden udgangen af 2020.