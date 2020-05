Rosenly ikke lukket helt: Skal bruges som aflastning

Planen er på længere sigt, som det ser ud nu, at bruge bygningen som reserveinstitution. Nu og her indgår Rosenly som reserve ved fremrykning af renovering af institutioner, hvor der skal kunne genhuses.

Det forklarer borgmester Steen Christiansen (Soc.), på baggrund af et spørgsmål fra en borger under hans "Live på Facebook"-arrangement.

Der er også interesse fra nabokommunen Glostrup for at leje sig ind i lokalerne. En henvendelse, som er ved at blive undersøgt nærmere af administrationen.

Rosenly lukkede 1. oktober sidste år, to år efter den meget tragiske sag om en pædagogmedhjælpers overgreb på 23 børn var begyndt at dukke op. En sag, der viste sig at have strakt sig over flere år og som endte med en forvaringsdom for den dengang 46-årige mand.