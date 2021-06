Som frivillig i Qnet er man med til at arrangere et månedligt netværks-arrangement for kvinder og børn, hvor man for eksempel spiser sammen. Foto: Peter Sørensen

Røde Kors søger frivillige: Nyt tilbud til voldsramte kvinder og børn

Qnet findes i flere byer, og kommer nu også til Albertslund

Albertslund Posten - 13. juni 2021 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen

Under navnet Qnet har Røde Kors i en årrække haft et tilbud i flere byer, som skal hjælpe voldsramte kvinder og børn. Nu kommer det også til Albertslund.

Derfor er Røde Kors gået i gang med arbejdet med at søge efter frivillige.

"Vi ved, hvor svært det kan være at få en hverdag til at fungere efter et ophold på et krisecenter, og vi ser frem til at kunne give tryghed, ro og overblik i vores Qnet efter en ofte kaotisk periode i kvinderne og børnenes liv", siger Olivia Frydendahl Brønager, aktivitetsleder for Qnet i Albertslund, der tilføjer:

"I vores Qnet vil vi både tilbyde en-til-en støtte til kvinderne og deres børn og invitere dem til at deltage i netværksarrangementer med hinanden."

Men for at det skal lykkes med Qnet i Albertslund, er der brug brug for flere gode frivillige kræfter:

"Så hvis du er kvinde, over 30 år og har lyst til at gøre en forskel for kvinder og børn i en svær livssituation, så hører vi meget gerne fra dig", siger Olivia Frydendahl Brønager.

Månedligt arrangement Qnet er et frivilligt tilbud fra Røde Kors til voldudsatte kvinder og børn, der har brug for social eller praktisk støtte typisk efter et ophold på krisecenter.

Som frivillig i Qnet er man med til at arrangere et månedligt netværks-arrangement for alle kvinderne og deres børn, hvor man for eksempel spiser sammen, laver kreative aktiviteter, spiller eller tager på udflugt.

Desuden mødes den frivillige med en kvinde, og eventuelt hendes børn, et par timer to til tre gange om måneden. Den frivillige og kvinden aftaler sammen, hvad de vil bruge tiden til.

Det kan for eksempel være en snak om stort og småt, lidt praktisk hjælp til at komme på plads i det nye hjem, følgeskab til møder i kommunen eller sociale arrangementer i byen.

"Vold i hjemmet medfører ofte både fysiske og psykiske konsekvenser for den udsatte, og konsekvenserne rækker langt ud over voldens ophør. Børnene er ofte også hårdt ramt, enten fordi de selv har været direkte udsat for volden eller har oplevet deres forælder blive udsat for fysisk eller psykisk vold. Derfor er aktiviteterne i Qnet både for kvinderne og deres børn", siger Olivia Frydendahl Brønager.

Fakta Hvert år bliver omkring 38.000 kvinder udsat for fysisk vold i hjemmet og cirka 72.000 kvinder udsat for psykisk partnervold. 33.000 børn oplever årligt vold i familien.

Røde Kors har 28 Qnet fordelt ud over hele landet. I 2020 hjalp over 200 frivillige over 700 kvinder og børn, der har været udsat for vold.

Hvis man vil vide mere om Qnet, er man velkommen til at henvende sig på telefon 21 19 86 52 eller Qnet@rodekors.dk.

