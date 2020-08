Rock Nalle og Birkballe rockede Birkelundladen

"Man kunne mærke på sangerne og musikere, at de var glade for igen at stå på en scene og give den gas efter den lange corona pause. Vi fik både de gode gamle melodier og nye sange af Michelle. Man kan kun sige tak for denne gode oplevelse til Michelle og Rock Nalle og de fantastiske musikere. Og ja Rock Nalle kan endnu! Stemmen holder og han gør det bare godt", lyder det fra en begejstret Knud Tietgen Lund.