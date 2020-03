Klar til turen i den gule jakke. De to erfarne natteravne, fra v. Peter Dohlmann og Helle Søby, havde APs udsendte med. Foto: Louise Abkjær.

Reportage: En helt almindelig fredag i den gule jakke

Hvordan ser Albertslund ud i de sene timer som Natteravn? AP tog den gule jakke på og gik med en tur

Albertslund Posten - 10. marts 2020 Af Finn Due Larsen

"Har I nogle bolsjer? Har I også kondomer??"

En gruppe af unge bliver fyr og flamme, da de ser os.

Det er tydeligt, at de gule jakker vækker gensynsglæde hos dem. De ved, at når Natteravnene er der, så er der mulighed for et bolsje, et kondom - og nå ja, en snak.

Så der må gribes i lommen. Og de friske bemærkninger kender ingen grænser:

"Ham der skal have en X-tra small!", lyder det fra den ene i gruppen til den anden, da der uddeles kondomer.

Der bliver grint, joket, og kemien mellem de unge og mine to følgesvende er tydeligvis god.

"Lidt støjende" De to er Helle Søby og Peter Dohlmann, som begge er erfarne i den gule jakke. Helle har været natteravn i 10 år, Peter i syv. Vi er ved kanalen en helt almindelig nat mellem fredag og lørdag, og gruppen af unge, som spottede os og tog en længere snak, står tæt ved den forladte Netto-bygning.

De er fire-fem stykker, og er ivrige efter at snakke med Natteravnene. Så den går på vind og vejr, lidt politik, om hvordan det er at bo i Albertslund, og så videre.

Det er en gruppe, som man tydeligt kan høre på lang afstand. Der råbes en del, og på en blanding af dansk og fremmedsprog.

"Det er jo nok det, at de er lidt støjende, der har gjort nogle utrygge."

Ordene falder med roligt eftertryk fra 76-årige Helle Søby, mens vi efter snakken med de unge traver videre langs kanalen.

Hun har sin stok med på vores travetur, der er udgået fra Frivilligcentret, hvor den også slutter senere på natten. Det kniber nemlig lidt med bentøjet, forklarer hun, men det skarpe blik og mundtøjet, der taler med erfaringens røst, fejler intet:

"Jeg kan godt forstå, hvis folk bliver utrygge, når der står sådan en gruppe og larmer. Men det er meget sjældent vi har oplevet noget alvorligt", siger hun, og Peter Dohlmann nikker:

"Selvfølgelig er vi ikke blåøjede. Vi ved godt, at der foregår noget med salg af hash engang imellem. Men generelt sker der virkelig meget lidt på vores ture i Albertslund."

Hiver handsken frem Begge synes, at de har en god jargon med de unge de møder på vejen rundt i byen:

"De råber lidt op og er lidt friske. Nogle gange er der nogen der godt kan føre sig lidt mere frem, end dem vi lige har mødt, og som skal spille smarte", siger Helle.

"Når de spørger efter et kondom, kan jeg godt finde på at hive den her op", siger hun og viser en stor gummihandske:

"Så siger jeg, at hvis du tror du kan klare fem gange, så får du den her!"

Mange anekdoter Det mest dramatiske Peter kan huske fra sine syv år i den gule jakke i Albertslund, var engang hvor nogen unge kravlede rundt på et tag, hvor det var lige ved at gå galt.

"Men jeg har jo også selv lavet nogle ret fjollede ting da jeg var yngre", siger han og fortæller et par anekdoter.

Dem er der mange af, mens vi traver videre - altså anekdoter. Unge eller andre i nattelivet møder vi til gengæld ikke mange flere af på den tur.

Med i S-toget Så tiden skal jo gå med noget på den småkolde nattetur, og de to kan mange historier fra årenes løb. De fleste dog fra indre København.

"Det er mest, når vi tager ind til byen, at der kan være gang i den. Så følges vi med de unge i S-toget", fortæller Helle Søby.

Her er der generelt mere "knald på", forklarer de, og fortæller om engang hvor en ung pige kastede op og de måtte vente flere timer på at hun blev hentet af forældrene.

"Så kan det godt være en lang og kold nat", siger Helle.

Denne nat bliver vi dog i Albertslund, mest til ære for AP, der jo ikke har for vane at skrive om hvad der sker udenfor kommunegrænsen.

Unge vil deres by At byen også kan vise sig fra sin brutale side, ved de erfarne ravne alt om. Vi kommer ikke udenom på traveturen at snakke om de begivenheder i byen der har fyldt meget den seneste tid - med det voldsomme overfald på stationen den 14. februar, og skyderiet i Blokland få dage efter.

"Når sådan noget dukker op, så bliver folk selvfølgelig utrygge. Det er der ikke noget at sige til. Men så glemmer man hvor velfungerende en by, det ellers er", siger Peter, og Helle nikker:

"Så er det vigtigt at huske, hvor mange unge der virkelig gerne vil deres by", siger Helle, mens hun humper afsted med stokken.

Lyser op Fra kanalen går vi gennem en af gårdene, da en anden natteravn har fået et tip om noget uro. Det mærker vi dog intet til, så ruten går videre ud på Kongsholm Allé, hvor vi traver mod centret igen.

Vi passerer den store festsal, der er helt oplyst af lys. Lidt tankevækkende, når nu den huser klimavenlige aktiviteter.

"Men det er nok for at skabe tryghed. Her bliver meget mørkt, hvis lyset er slukket", siger Peter.

Liv på stationen

På vej ned i centret møder vi to unge, der deler en flaske sprut og ryger nogle smøger.

Igen efterlyses der kondomer og bolsjer, og vi graver i lommerne - og de kække vitser fyger gennem luften, på et gebrokkent dansk.

"De unge her er sgu bedre end deres rygte", siger Peter stille, mens vi sætter kursen mod S-togsstationen.

Her er der lidt mere liv end de andre steder vi har været. Togene buldrer ind og ud, folk stiger af og på, der bliver "råbt og der bliver skreget, mens skuffelserne skylles ned", som det hedder i Gasolins gamle klassiker.

Snart er vi tilbage til Frivilligcentret, hvor vi tager de gule jakker af igen.

Der var ikke meget "rabalder i stræderne" den nat.

FAKTA Natteravnene er en organisation af voksne frivillige, der går ture i nattelivet. Foreningen har fem gyldne regler:

1. Er synlig og observerer, blander sig ikke fysisk i uroligheder - men tilkalder professionel hjælp, hvis det er nødvendigt.

2. Går i hold på tre i den gule jakke.

3. Færdes altid i det offentlige rum - aldrig inde, hvor de unge morer sig.

4. Giver sig tid til at lytte og tale med børn og unge, på de unges initiativ, men uden at yde egentlig rådgivning.

5. Hjælper "forulykkede" børn og unge - helst gennem deres venner og familie.

Vil du være med i Albertslund eller bare vide mere, kan du skrive til albertslund@natteravne.dk.