Renoveringen af Galgebakken går i gang 17. januar

De sidste ni år har der været på en renoveringsplan for Galgebakken. Bo-Vest oplyser, at arbejdet kan gå i gang 17. januar 2022.

Kommunalbestyrelsens flertal har godkendt helhedsplanen for renovering af Galgebakken

Albertslund Posten - 15. oktober 2021 kl. 05:32 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

17. januar begynder renoveringen af Galgebakkens boliger. Det oplyser Bo-Vest på deres hjemmeside.

Beboerne har tidligere i en urafstemning sagt ja til at sætte gang i helhedsplanen, der skal gøre op med de omfattende problemer med skimmelsvamp, der er i boligerne.

Helhedsplanen er nu også godkendt af kommunalbestyrelsen, og det såkaldte skema B er også godkendt.

På kommunalbestyrelsesmødet sagde Steen Christiansen (S):

"Det er almindeligt kendt, at Bo-Vest i de seneste ni år har arbejdet for at finde en renoveringsløsning for Galgebakken. Projektet er vokset i omfang i takt med, at man har fået mere viden om boligernes tekniske standard. 1-væreles boligerne renoveres ikke, men rives ned og genopføres. Mere end 200 boliger står ledige på grund af skimmelsvamp. Der har været en del diskussioner på Galgebakken, og flere rådgivere har været inde over med en løsning. Den løsning vi har her, har Landsbyggefonden og kommunen samt Bo-Vest været inde over. Men det er Bo-Vests endelige ansvar at sætte gang i byggeriet, og det kan de gøre uden at kommunen eller andre kan gøre indsigelser".

"Der har været urafstemning 1084 kunne stemme, 48 procent for, 15 procent imod. Så der er altså en overvældende opbakning til den løsning, der er indstillet af afdelingsbestyrelsen på Galgebakken. Derfor indstilles det, at vi tiltræder indstillingen og tiltræder skema B for Galgebakken. Dermed sættes et foreløbigt punktum for den sag, der startede her i Kommunalbestyrelsen den 21. november 2012. Det er næsten ni år siden. Det er en kompleks sag, og jeg tænker man bør læne sig op ad den rådgivning, der foreligger i sagen, så beboerne hurtigst muligt kan få skimmelfri boliger".

Er det lovligt? "Men hvad er det egentlig, kommunalbestyrelsen tager stilling til?", spurgte Helge Bo Jensen (Enh.). "Er det overhovedet en lovlig indstilling? For det er en forudsætning, hvis man søger om at undgå byggetilladelse, at byggearbejdet overholder bygningsreglementet. Der står i notatet, at projektet overordnet overholder reglementet, men der er dog afvigelser i forhold til energibestemmelserne, som skyldes fugttekniske udfordringer grundet en byggeteknisk fejl fra byggeriets opførelse. Det har ikke været muligt for ansøgeren at finde en rentabel energiteknisk løsning, der overholder bygningsreglementet. Altså: Det overholder ikke bygningsreglementet. Derfor skal man vel levere en byggetilladelse, og det skal de så søge kommunen om. Har vi fået en juridisk vurdering af det her?", spurgte Helge Bo Jensen og sagde:

"Det er desuden en besynderlig løsning man har valgt, og der stilles spørgsmål ved de beregninger, der er lavet. Jeg synes, der er et problem i, at man indfører et ringere isoleret gulv, fordi man gerne vil bruge gulvvarmen til at opvarme krybekælderen. Det er ikke lige den vej vi skal bruge, når vi skal renovere vores boliger".

Steen Christiansen svarede: "Notatet er fra byggemyndigheden, der afgør de her sager på vegne af kommunen. Det står desuden at Bo-Vest kan gennemføre byggerenoveringer på Galgebakken uden at søge byggetilladelse. Byggemyndigheden kan ikke stille krav om, at krybekældrene renoveres. Det skyldes, at Bo-Vests rådgiver har foretaget beregninger der viser, at det ikke er økonomisk rentabelt at foretage efterisoleringer. Dermed er kommunen ude i kulden, og vi kan ikke stille krav i henhold til bygningsreglementet".

Går med fagligheden Paw Østergaard Jensen (S) sagde, at han ville gå med fagligheden i den her sag.

"Landsbyggefonden giver penge og Bo-Vest siger god for løsningen. Desuden har et flertal af beboerne stemt ja til projektet. Derfor vil det være rigtigt at sige ja. Det er godt, at vi får et renoveringsprojekt sat sammen, og det er vigtigt at få det gennemført i en fart. Galgebakken bidrager meget til byen, og derfor skal der liv til boligområdet igen".

Allan Høyer (DF) kunne ikke stemme for:

"Vi kan ikke tiltræde. Der bør stilles samme krav til renovering her som man gør til nybyggeri. De måledata, der foreligger, er ikke brugbare, og vi kan ikke stemme for at nedlægge de små boliger på Galgebakken. Når beboerne har stemt ja, er det fordi de bare gerne vil videre uden at tænke over konsekvenserne", sagde Allan Høyer.

Vi havde sagt nej "Hvis det her havde været nybyggeri, så havde vi sagt nej", sagde Lars Gravgaard Hansen (K). "Men vi er nu der, hvor der skal træffes en beslutning. Vi hæfter os ved, at så mange derude har sagt OK til løsningen. Jeg kan ikke vurdere, hvordan målingerne er. Men nogle eksperter har sagt god for det, og det samme har beboerne. Lad os gå efter det og se at komme videre".

"SF støtter også sagerne", sagde Leif Pedersen (SF). "Siden 2012 har der været mange vinkler og vurderinger af den her sag. Mange har også meninger om det her. Derfor har vi sagt, at vi må have forvaltningens vurdering. Forvaltningen siger, det kan man godt - selvom det ikke er den optimale løsning. Når Landsbyggefonden støtter den, så må det også være argument for at støtte indstillingen".

Der var afstemning om sagen:

For stemte 15 (S, SF, Rad, V og K). Imod stemte 5 (DF og Enh). Alternativet undlod.

Vil du vide mere om renoveringen og helhedsplanen, så læs her: www.galgebakken-renovering.dk