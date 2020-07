Renovering af Herstedvestervej går i gang 10. august

Herstedvestervej fra nord til syd skal renoveres, gøres grønnere og mere trafiksikker – og så skal den gøres parat til busbetjening. AP har tidligere fortalt, at arbejdet ville gå i gang i midten af juli – men at det var afhængig af entreprenørens andre arbejder i kommunen. Nu er tidsplanen klar: 10. august begynder renoveringen, og den vil fortsætte indtil det sene efterår.

Det skal der ske

Fra nord til syd:

Krydset ved Vestskovvej får markeret svingbanerne, så det forhindres, at man trækker fra en bane til en anden og dermed kolliderer med bilen ved siden af.

På hele vejstrækningen ned til Roskildevej sænkes højst tilladte hastighed fra 60 til 50 km/t, hvilket er til gavn for beboerne langs Herstedvestervej.

Fra rundkørslen ned til Skallerne bliver vejbanerne snævret ind. Der kommer midterspor og bløde kurver med sideheller, der beplantes. Det går i øvrigt igen langs hele vejstrækningen mod syd.

Ved udkørslerne fra ’Agrene’ bliver den vinkel, man kører ind og ud på strammet op. Det skal gøre det nemmere at orientere sig til siderne, når man som bilist ’rammer’ cykelstien vinkelret.

Der etableres buslommer eller markeringer til bus i vejarealet – som vi kender det fra andre steder i kommunen.

Busstoppestederne som bliver etableret langs Herstedvestervej bliver forbundet til stisystemet, enkelte steder med fortov langs vejen.

Endelig kommer der nu lysregulering af krydset ved Egelundsvej nede ved Aldi. Her bliver desuden fodgængerovergang på Herstedvestervej.

”Vi har meget fokus på fremkommeligheden i krydset og har gjort os nogle erfaringer fra krydset ved Læhegnet, som også er et dobbelt lysreguleret kryds”, siger Anders Keldorff, der er trafikplanlægger i Albertslund Kommune. ”Vi har fået droneoptagelser, og justeringen af det nye kryds sker, så der bliver bedst muligt flow i trafikken”.

Endelig skal der arbejdes med en løsning for trafikken til Høje Taastrup i det store Roskildevej-kryds.