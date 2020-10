Renés livshistorie om De Hvide Busser hitter: Ros fra statsministeren

"Enorm respekt"

"Det er grusomt, at danske familier blev sendt i koncentrationslejr, fordi de var jøder. Det er fuldt forståeligt, at det blev et traume, som man ikke talte om i årene efter", skriver Mette Frederiksen i et personligt brev til René Meyrowitsch, og hun fortsætter: "Men jeg har enorm respekt for, at næste generation - du selv - gør sit for at fortælle historien videre. Det er vigtigt for at sikre, at vi aldrig glemmer dette mørke kapitel i historien."