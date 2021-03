Se billedserie René Meyrowitsch har bl.a. i film skildret befrielsesaktionen med De Hvide Busser. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: René får medalje for sin skildring af frihedskampen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

René får medalje for sin skildring af frihedskampen

René Meyrowitsch er blevet tildelt Niels Ebbesen Medaljen, der gives til danskere, som har gjort en særlig indsats for at bidrage til bevidstheden om besættelsestiden i Danmark

Albertslund Posten - 20. marts 2021 kl. 06:34 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

"Det er en stor ære for mig, at Niels Ebbesens Venner har tildelt mig en medalje. Den jeg meget taknemmelig for", siger René Meyrowitsch. Niels Ebbesens Medlaje gives til mennesker, der gør en særlig indsats for at formidle og bidrage til bevidstheden om besættelsestiden i Danmark og om modstandskampen.

"Jeg har aldrig fået en medalje, og det betyder rigtig meget for mig, at blive værdsat for det arbejde jeg har gjort og stadig gør", siger René Meyrowitsch.

På grund af corona-restriktioner, må René Meyrowitsch vente med at få overrakt medaljen, som man skal indstilles til.

De Hvide Busser René Meyrowitsch forklarer om baggrunden for medalje-tildelingen:

"Med baggrund i min families deportation til Theresienstadt og mit indgående kendskab til prisen for deltagelse i modstandskampen og min personlige entusiasme, er der lykkedes i samarbejde med filmskabere at stable et projekt på benene - nemlig filmen "Befriet fra Hitlers Helvede". Filmen, der blandt andet af eksperten Hans Sode Madsen, har fået betegnelsen "Den bedste skildring af befrielsesaktionen med De Hvide Busser". Jeg skylder hele filmholdet en stor tak".

I indstillingen står der bl.a.:

"Med dit utrættelige arbejde, har du bidraget væsentlig til den kollektive bevidsthed om en mørk tid, beretninger, der skal vise fremtidens unge, at fred og frihed aldrig er en selvfølge."

René Meyrowitsch er nu i gang med en film i samarbejde med producenten Steen Herdel, hvor "de sidste vidner" fortæller bevægende om den mirakuløse redningsaktion med De Hvide Busser. Filmen forventes færdig i starten af 2021. Musikken er af Benjamin Koppel.

Hvad er Niels Ebbesens venner Hvad er Niels Ebbesens Venner, der har tildelt René Meyrowitsch medaljen?

Det beskrives på hjemmesiden sådan:

I 1977 besluttede man sig for at oprette en komite med navnet Niels Ebbesens Venner.

Politiassistent Victor Horn blev den første formand, og Horn dekorerede nu gode danske mænd og kvinder, og optog dem i Niels Ebbesens Venner.

25 år efter stiftelsen besluttede bestyrelsen, at Niels Ebbesens Venner skulle have et 'gennemsyn'.

Den 12. oktober 2003 samledes alle med tillidsposter, og efter en lang dags drøftelser var man ved flertal nået frem til de reviderede vedtægter.

Der var ingen ændringer i formålet og kerneindholdet, men loftet på maksimalt 100 personer blev fjernet. Der var nu ikke nogen grænse for, hvor mange personer foreningen kunne tildele Niels Ebbesen Medaljen.

Samtidig blev det besluttet, at det ikke måtte medføre inflation i antallet af nye bærere. Tildelingen skulle stort set foregå på samme beherskede måde som hidtil, blot var man nu ikke begrænset af loftet på de 100 personer.

Niels Ebbesen Medaljen kan ikke søges. Tildeling sker fortsat ved, at nuværende bærere indstiller nye. Foreningen Niels Ebbesens Venner består udelukkende af bærere af Niels Ebbesen Medaljen eller efterladte ægtefæller eller samlevere.

Hensigten med Niels Ebbesen Medaljen er at give et klap på skulderen til personer, som har udvist særlig forsvarsvilje og/eller styrket Dansk sammenhold og frihedsånd.

Læs mere påpeger hjemmesiden: www.nielsebbesensvenner.dk

relaterede artikler