Se billedserie Klubben bliver i to etager, og efter rejsegildet var der rundvisning: Foto: brie

Rejsegilde: Bæredygtigt klubbyggeri bør brede sig til andre kommuner

Fredag var der rejsegilde på byggeriet af den nye klub Bakkens Hjerte.

Albertslund Posten - 24. september 2021 kl. 14:08 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

byggerier "Klimamæssigt er det her et godt byggeri. De 1000 kvadratmeter er bygget uden at ødelægge klimaet, alene i de materialer der er brugt. Og skulle man en gang finde på at rive den ned, er der intet som ikke kan genanvendes".

Det sagde Lars Jørgensen, direktør for entreprenørfirmaet Egen Vinding og Datter. Firmaet står for opførelse af den nye klubbygning på Galgebakken, Bakkens Hjerte.

Fredag var der rejsegilde på byggeriet, og Lars Jørgensen sagde videre i sin tale, at det er dejligt, at Albertslund kommune har vist sig interesseret i klimavenligt byggeri.

"Selvom vi har arbejdet med klimavenlige byggerier i mange år, er det kun få kommunale byggerier, vi har fået mulighed for at opføre. Jeg håber med det her byggeri, at det vil fungere som en accelerator og give andre kommuner lyst til det samme", sagde Lars Jørgensen.

Borgmester Steen Christiansen (S) sagde, at han håber det nye byggeri vil være med til at give byområdet og byen nyt liv - om et års tid, år klubben er klar til at blive taget i brug.

"Denne klimavenlige institution vil sammen med Klub Svanen, som er ved at blive bygget i syd, give børn og unge bedre rum og bedre muligheder".

Han sagde, at Bakkens Hjerte altid har været noget særligt, ligesom galgebakken også er det.

"Det har stor betydning for et boligområde at have sådan en institution liggende. Den kan tilføre masser af god energi til området", sagde han og sluttede med at opfordre alle til at bruge klubben.

Tegnestuen Vandkunsten står for arkitekturen, og her var det også lidt nyskabende pludselig at stå over for en entreprenør, der stod fast på at bruge bæredygtige materialer iveralt. Det havde været nødvendigt et par steder at presse lidt konventionelle materialer ind for at få arkitekturen til at fungere efter hensigten.

Til slut bød Benny Klausen, beboer på Galgebakken det fantastiske hus velkomment i området. Og varslede så ellers noget mindre fantastisk: "Galgebakken er i gang med en kæmpe renovering, hvor der lægges op til noget så lidt klimavenligt som at opvarme kældrene. Det vil I få meget mere at vide om i de landsdækkende medier snart", lovede han.

Derefter var der rundvisning i huset og naturligvis pølser og drikkelse.