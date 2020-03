Raku-keramik og akvareller på Birkelundgård

Charlotte Nielsen er kendt for keramiske værker med styrke og karakter. Hvad sker der, når det menneskeskabte møder naturens kræfter? Når jern ældes, og overfladen begynder at flage og bliver porøs. Kunstneren er inspireret af store metalredskaber i forfald. Hendes krukker og kar trækker på urgamle grundformer, men overfladen ligner forvitret jern fra vores senmoderne tidsalder. Inspirationen kommer blandt andet fra gamle maskindele, som smededatteren Charlotte Nielsen har været omgivet af hele sin barndom. Skruen, hvis spiralbevægelse drejer sig om en central form eller lægger sig som lameller rundt om krukken, er et gennemgående motiv.

Steen Vraasø

Steen Vraasø siger selv: "At sidde og male i naturen på en sten, en klapstol eller på jorden og ikke mindst at give sig tid til at sanse lokaliteten, det er en stjernestund for mig. Jeg har i årenes løb været optaget af at male, især i Sydeuropa. Lyset, bjergene, de små landsbyer med de rustikke stenhuse i de gyldne farver, vegetationen og folkelivet på den lille plads - alt dette fascinerer mig og er inspirationskilder til mine billedudtryk. Ambitionen er at indfange en stemning med fokus på lys- og skyggevirkninger. Jeg finder dog også inspiration under mere hjemlige himmelstrøg i Danmarks og Nordens natur. Mit billedudtryk er naturalistisk, men når jeg søger et mere ekspressivt udtryk, så har rejser til Lofoten og Færøerne givet mig inspiration hertil."