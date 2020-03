Arkivfoto

Radiotavshed om 'Mere Albertslund'

Albertslund Posten - 14. marts 2020 kl. 07:52 Af Galgebakken Vester 8-3a

Leif Svendsen,

Enebærhaven 101 debat Sidste år udkom planstrategien for kommunen - 'Mere Albertslund' med et bud på byudvikling i Albertslund. Blandt andet var der tale om boliger til 24.000 nye borgere.

For et par måneder siden sendte vi et åbent brev til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Vi synes det kunne være interessant at høre nogen kommentarer til 'Mere Albertslund' fra medlemmerne af kommunalbestyrelsen. Så vi henvendte os til alle i kommunalbestyrelsen med nogle spørgsmål, og sendte dem også til Albertslund Posten hvor de blev trykt.

Der har desværre været total radiotavshed fra medlemmerne af kommunalbestyrelsen. Ingen svar over hovedet - ikke engang et "Tak for Jeres spørgsmål. Det vil vi kigge på".

En fordobling af byens indbyggertal må - alt andet lige - være noget man må forholde sig til som kommunalpolitiker. Derfor undrer det os at ingen i kommunalbestyrelsen - udover borgmesteren - har skrevet et par sætninger om deres holdning til denne ambitiøse plan.

Derfor rykker vi venligst for svar på nogle af spørgsmålene vi stillede, i håb om at KB-medlemmerne vil diskutere planerne med borgerne. I det mindste melde noget ud.

Skal Albertslund kommune være næsten dobbelt så stor i antal borgere eller mener du, at der er en grænse for bebyggelse og borgere i kommunen?

Er nye boliger det eneste der skal tiltrække nye borgere? Hvis ikke - hvad vil så yderligere gøre Albertslund attraktivt?

Er der efter din mening mangel på byggegrunde i Albertslund kommune?

Hvilke boligtyper ser du der er brug for (store / små, almennyttigt / privat)?

Hvordan ser du de nye skoler og institutioner finansieret som der bliver behov for?

Hvordan sikrer vi, at der er bygherrer til at bygge på de kommende byggegrunde?

Hvilke informationer bør Forvaltningen levere for at sikre en kvalificeret debat om kommunens fremtidige boligbyggeri?

Er kommunalbestyrelsens medlemmer friske og har mod til at svare på disse spørgsmål? Det håber vi. Kan man ikke svare på alle, så skyldes det måske, at et svar vil kræve yderligere oplysninger. Det er helt fair, for vi har også som borgere vores tvivl om svarene. Yderligere oplysninger og debat kan så åbne op for svarene.