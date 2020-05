Send til din ven. X Artiklen: Radikal politiker i Tyrkiet: Mit ophold har ikke forhindret det politiske arbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Radikal politiker i Tyrkiet: Mit ophold har ikke forhindret det politiske arbejde

Jeg har deltaget i alle møder virtuelt, siger Hediye Temiz, der vender hjem 15. juni

Albertslund Posten - 28. maj 2020 kl. 17:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om hun har opholdt sig i Tyrkiet i over to måneder, har Hediye Temiz (Rad.), formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Albertslund, stadig varetaget sit politiske hverv.

Det lader hun forstå i en mail til Albertslund Posten, efter kommunalbestyrelsen tirsdag aften behandlede et forslag fra DF om at indkalde en stedfortræder for Hediye Temiz.

Partiet mener ikke, som tidligere omtalt, det er foreneligt med politisk arbejde at opholde sig i udlandet i længere tid, men forslaget blev forkastet af et flertal i kommunalbestyrelsen.

Tilbage 15. juni "Jeg blev fanget i Tyrkiet, hvor jeg skulle besøge min mor og mormor, da Mette Frederiksen lukkede landet ned. Jeg rejste den 11. marts 2020 til Tyrkiet for at besøge min mor og mormor i fem dage, men da Mette Frederiksen lukkede landet ned, besluttede jeg mig for at blive i Tyrkiet", skriver Hediye Temiz, og hun fortsætter:

"På daværende tidspunkt var det kun meningen at jeg skulle være her i to uger, efterfugt af at de tyrkiske myndigheder aflyste alt udenrigsflyvninger indtil den 17. april. Efterfølgende fortsatte møderne virtuelt, og jeg blev orienteret om at møderne nok ville foregå virtuelt indtil omkring august. På grund af Corona-epidemien besluttede jeg mig derfor for at forlænge frem til august, men i takt med at Danmark nu igen lukker op, kommer jeg tilbage den 15. juni, hvor jeg har en billet hjem til Danmark."

Deltaget i alle møder Hediye Temiz forsikrer om, at hun fuldt ud har været i stand til at passe det poliske arbejde:

"Ministeriet har generelt dispenseret fra fysisk deltagelse ved kommunalbestyrelsesmøderne, og jeg har deltaget i dem alle digitalt. Som i øvrigt også alle de andre deltagere. Jeg således ikke gået glip af møder og har helt uden problemer kunne passe mine opgaver som folkevalgt. Jeg har siden den 11. Marts været med til samtlige møder, så det at jeg har opholdt mig i Tyrkiet har ikke været til hinder for mit arbejde i kommunalbestyrelsen."

Hediye Temiz fortæller videre, at hun undervejs i opholdet har været i tæt kontakt med borgmester Steen Christiansen og tilbudt at tage orlov:

"Det har ikke været vurderingen, at det ville give mening i den aktuelle situation. Jeg glæder mig til at komme hjem, og til at jeg som resten af Danmark igen kan deltage i det liv, der bliver så meget mere meningsfuldt, når vi kan være rigtigt sammen."