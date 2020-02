Tårnet, der blev indviet i april 2015, men kort tid efter lukket igen. Nu er der måske en afløser på vej. Arkivfoto.

Problemerne har tårnet sig op....

...men nu er der tegn på, at Galgebakken og Hyldespjældet får et nyt tårn

Albertslund Posten - 11. februar 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen

Det er ved at være fem år siden, at et nyt, flot tårn blev indviet i Galgebakken og Hyldespjældet.

I april 2015 blev det nye vartegn taget i brug ved et festligt arrangement for beboerne. Men glæden varede kort.

For kort tid efter blev det 9,5 meter høje udsigtstårn, udført af kunstneren Peter Hesk, lukket igen. Det bevægede sig for meget, var begrundelsen.

Siden har problemerne, om man så må sige, tårnet sig op. Det trak herefter noget ud med en genåbning. I september 2016 var der nyt håb, der lød meldingen at man håbede at tårnet var klar igen i 2017.

Men tårnet er stadig lukket af. Der er dog nu kommet fornyet håb om, at et helt nyt tårn kan være på vej for beboerne i Galgebakken og Hyldespjældet.

Platform udgår I det seneste nummer af Galgebakkeposten skriver Jesper Rasmussen, seniorkonsulent i Bo-Vest, en status for opførelsen af Tårnet.

Her opremses nogle af de vanskeligheder, som projektet er løbet ind i. Blandt andet at der efter udbud af opgaven er indgået kontrakt med et smedefirma om produktion og opstilling af nyt tårn.

"Da de afgivne priser ved licitationen lå langt over budgettet, var det nødvendigt at finde muligheder for at reducere udgifterne", skriver Jesper Rasmussen.

Derfor er der ændret i konstruktionen, så platformen i toppen af tårnet udgår. Men der har også været bøvl med at galvanisere tårnet, som derfor nu er droppet igen, og ikke mindst er der udfordringer med økonomien.

Realdania har to gange ydet tilskud til Tårnet, første gang i 2015 med en udgift på 500.000 kroner, og har nu meddelt at der ikke ydes yderligere tilskud. Derfor er budgettet stærkt begrænset, som Jesper Rasmussen skriver. Men alligevel er der nu fornyet håb - for i januar så det ud til, at der endelig er en afklaring af de tekniske forhold i sigte,forklarer han.

Krydser fingre På et møde tirsdag i denne uge vil Tårnudvalget drøfte projektet en sidste gang. Opnås der en aftale her, forventes det at smeden kan opstille et nyt tårn til den aftalte pris i løbet af foråret 2020.

En af dem, der nu krydser fingre for, at et nyt tårn finder vej til området, er Povl Markussen, medlem af Tårnudvalget:

"Jeg håber det virkelig. Men der er så mange ting der er gået galt indtil nu, at jeg ikke tror på noget før det står der", siger han.