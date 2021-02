Fra overrækkelsen af Årets Virksomhedspris. Lars Gravgaard Hansen og Steen Christiansen overrækker prisen til HRH.

Prismodtager: HRH hædret som årets virksomhed i Albertslund

Ved kommunens digitale nytårskur blev den lokale virksomhed HRH mandag hædret med Virksomhedsprisen 2020 ”Stærk på Job & Erhverv”.

Albertslund Posten - 09. februar 2021

”HRH er altid imødekommende og gør et stort stykke arbejde og tager samfundsansvar” lød det bl.a. fra borgmester Steen Christiansen (Soc.), da han mandag overrakte årets virksomhedspris.

Det skete ved den årlige nytårskur for erhvervsvirksomheder i Albertslund.

I år var begivenheden holdt digtalt, og godt 40 virksomheder deltog.

”Selv i en Corona-tid med mange benspænd og begrænsninger har vi noget at fejre, men vi har også udfordringer på den anden side af krisen, som vi bedst løser ved at vende tingene i fællesskab; erhvervslivet har brug for en stærk kommune, og kommunen har brug for et stærkt erhvervsliv,” sagde Steen Christiansen, da han bød velkommen til nytårskuren.

Nytårskur trods corona Alle deltagende virksomheder havde på forhånd modtaget en lille ”hjælpe-pakke” med bobler og nødder, så der også på den front var dømt rigtig nytårskur på trods af COVID-19-restriktioner.

Efter Steen Christiansens velkomst præsenterede udvalgsformand Lars Gravgaard Hansen (ons.) de tre nominerede til virksomhedsprisen, som var:

Det danske madhus: en fødevarevirksomhed, som leverer halvfabrikata til cateringmarkedet.

Dropitin: arbejder med køb af brugt IT-udstyr til genbrug.

HRH: er en stor entreprenørvirksomhed med 390 ansatte og flere håndværksspecialer under sig.

Bevidste om jeres ansvar Vinderen blev derefter afsløret, og borgmester Steen Christiansen overrakte prisen, bl.a. med følgende ord:

”HRH er en stor og kendt virksomhed i kommunen. Vi ser ofte HRHs biler rundt omkring i Albertslund, ikke mindst ved de mange byggepladser med renoveringer og nybyggerier.” og fortsatte med: ”I i HRH er bevidste om jeres ansvar som en stor lokal håndværksvirksomhed. Det skal I have tak for.”

Indstillingen af HRH til virksomhedsprisen kom fra en uddannelsesvejleder i folkeskolen, der bl.a. roser HRH for altid at tilbyde erhvervspraktik til unge udskolingselever. Med prisen modtog HRH et diplom og en vase af den lokale keramiker Inger Lill Madsen, der udover at lave smukt kunsthåndværk har lavet design for COOP.

Kommunens gazeller hædret Udover uddelingen af virksomhedsprisen var der fokus på de 14 gazellevirksomheder i Albertslund Kommune, som blev hyldet med et stort tillykke fra borgmesteren og en fælles skål.

En gazellevirksomhed er en betegnelse for en hurtigt-voksende virksomhed, som minimum har fordoblet sin omsætning over en fireårig periode. Udtrykket udspringer af den årlige gazelleundersøgelse, som er blevet udarbejdet af Dagbladet Børsen siden 1995.

14 gazellevirksomheder De 14 gazellevirksomheder i 2020 i Albertslund Kommune er:

Swift Marie Denmark

Unopark

Lara Pack ApS

Dansk Installations Tekniq ApS

Adwise Media A/S

Codex Company ApS

Autolakeren ApS

Layher ApS

Incitu ApS

Dansk Kloak Renoveringsteknik ApS

Klifo A/S

Wizkids A/S

IEX

Bolt & Yurdal Consulting ApS

Delte ud af erfaringer Nogle af Gazellevirksomhederne, bl.a. Incitu, delte ud af deres erfaringer ved nytårskuren - erfaringer som andre virksomheder kan få gavn af.

Nu håber alle på, at 2021 bliver et bedre og nemmere år for virksomhederne end 2020, hvor COVID-19 har fyldt rigtig meget.