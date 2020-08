Prisbelønnet corona-opera kommer til Albertslund

10 professionelle sangere og musikere kommer til Lange Eng i Albertslund for at opføre en 'opera på afstand' med kridt på græsset og musik i højttalerne. Gratis adgang via tilmelding hos biblioteket. Spiller kun 16. august klokken 17.

"Jeg er blevet meget overrasket over, hvordan forestillingen og dens set up, som egentlig ikke er designet til børn, fanger deres opmærksomhed. Det er fantastisk at møde børnenes nysgerrighed, mens scenen tegnes op og kostumerne tages på - og det giver mulighed for et helt særligt møde mellem performere og publikum. Specielt karakteren Belinda med den lyslilla paryk vækker børnenes interesse, og deres nysgerrighed skaber et nyt forum for formidlingen af operaen og musikken. Det har været en kæmpe gevinst ved forestillingen, " siger violinst og medvirkende i forestillingen Nanna Treu.