Præcisering til artikel om miljø på Galgebakken

Artiklen var baseret på en pressemeddelelse fra Bo-Vest, og Bo-Vest vil gerne have præciseringen her med:

Hvis man også medtager det forventede energiforbrug over samme periode, er det kun 2% bedre for miljøet. Der vil dog være en række usikkerheder og sandsynligvis også store forsinkelser forbundet med nybyggeri, der betyder, at renoveringen stadig umiddelbart ser ud til at være den bedste løsning - også for miljøet, især i et kortere tidsperspektiv på 30-40 år."