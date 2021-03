Der kan bygges nye boliger, blive plads til liberalt erhverv og til butikker på området, hvor det gamle posthus og Nordea lå i Albertslund Centrum. Illustration fra projektet.

Posthusgrunden er ikke solgt - men lokalplanen er klar

Der skal en ny budrunde til, efter at det første udbud bliver ændret

Albertslund Posten - 13. marts 2021 kl. 06:03 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Der var lagt op til, at Posthusgrunden i Albertslund Centrum kunne sælges, så byggeri af et nyt tårn med boliger, erhverv og butikker kunne gå i gang.

Men på den lukkede del af kommunalbestyrelsesmødet tirsdag måtte man konstatere, at de bud, der var kommet, ikke var tilstrækkelige.

"Der var ikke indkommet bud, som opfyldte betingelserne i udbuddet. Så Posthusgrunden er ikke solgt i denne omgang. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor at genudbyde posthusgrunden", siger borgmester Steen Christiansen (S) til AP efter mødet. "Der er ikke taget stilling til, hvordan selve udbuddet skal ændres. Men det bliver meget, der skal ændres".

"Til gengæld vedtog kommunalbestyrelsen lokalplanen for grunden. Det betyder, at grunden relativ hurtigt kan udvikles efter et salg i forbindelse med det kommende udbud", siger borgmesteren.

Det kan der bygges Lokalplanen for området blev altså vedtaget af flertallet af kommunalbestyrelsen.

Lokalplanen giver mulighed for i alt 5.938 m2 bolig i form af lejligheder på mellem 60 - 125 m2 på 1. til 10. etage og i alt 1.700 m2 erhverv i stueplan - detailhandel, restauranter og serviceorienterede erhverv.

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 200, og den individuelle butiksstørrelse må maksimalt være 600 m2.

Det planlagte projekt på Posthusgrunden er udviklet i et samarbejde med Albertslund Centrum ApS og Citycon, som har en forkøbsret til grunden.

Ikke over syv etager Da sagen blev behandlet af kommunalbestyrelsen, gav Leif Pedersen (SF) den kommentarer med på vejen:

"Sagen har været i høring, og en del af kommentarerne er indarbejdet - dog ikke alle. Det er en speciel grund, for normalt har vi ikke så koprimeret plads at agere på. Men det betyder noget i forhold til parkering af biler og cykler. Her er sket nogle reduktioner, som dog giver mening i betragtning af, at det ligger tæt på bus og tog. SF synes, vi skal holde os til at bygge i maksimalt syv etager, og det stiller vi som ændringsforslag".

Man presses sammen "Det er ikke kun højden, der er et problem for os", sagde Fedai Celim (Enh). " Det er også et problem, hvor meget beton skal vi have. Lad os tænke alternativt - træ eller andre materialer. Vi fastholder alle vores forslag fra mødet, hvor lokalplanforslaget blev vedtaget: Bl.a. ingen p-pladser, og der skal højst bygges syv etager, som SF foreslår. Byggeprocenten er voldsom. Der presses for mange sammen på lidt plads her. Vi vil også have mindst 25 procent almene boliger".

Lars Gravgaard Hansen (K) sagde til ham, at "det er ikke en ø, vi bor på. Hvis folk ikke skal mod Taastrup eller Glostrup, kan det være, de har brug for en bil. Hvorfor er I så bange for, at der kommer mennesker hertil med en bil. Så det forslag kan vi ikke støtte. Vi kan heller ikke støtte forslaget om en max-højde. Vi lægger vægt på, at det der bygges, bliver noget vi kan være stolte af - også om mange år. Det skal se pænt ud".

Brug for en bil Jørn Jensby (S) gjorde det kort: "Nu er vi endelig fremme ved en lokalplan. Der trænger til at ske noget her, og derfor tiltræder vi sagen", sagde Jensby.

"Vi kan ikke støtte ændringsforslagene", sagde Sofie Amalie Blomsterberg (V). "Vi er ikke bange for højder, og tror også på, at nogle mennesker har behov for en bil. Selvom der er bus og tog, kan der være behov for en bil for at komme rundt. Så vi stemmer for selve sagen".

Enhedslisten og SF havde ændringsforslag.

Enhedslisten om mindre boliger fra 45 m2, og om 25 procent almene boliger.

Ingen af forslagene blev vedtaget.

SF's forslag om kun at bygge i max. Syv etager blev heller ikke vedtaget.

Herefter blev der stemt om selve indstillingen til lokalplanen. Den blev vedtaget. For stemte 15. Imod stente DF, Enh. Og Alt.