Det er vigtigt at blive vaccineret, hvis vi skal ud af corona-krisen, lyder meldingen fra VVC. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Pop-up vaccine på uddannelsessted: Få dit stik uden tidsbestilling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pop-up vaccine på uddannelsessted: Få dit stik uden tidsbestilling

Albertslundere tilbydes første eller andet stik med Moderna hos VVC på Kanaltorvet

Albertslund Posten - 25. august 2021 kl. 11:45 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Et af de første pop-up vaccinationssteder er nu på vej i Albertslund.

VVC får en unik mulighed for at være med til at hjælpe dem, som endnu ikke er vaccineret.

Her har man nemlig fået mulighed for at få besøg af et stærkt vaccinationsteam 3. september 2021 mellem kl. 08:30 - 11:00.

Man er derfor velkommen til - helt uden tidsbestilling - at komme op på VVC på Kanaltorvet 1 (ovenover Føtex), for at få sit stik.

Man vil blive tilbudt en 1. vaccination med Moderna vaccine. Er man allerede i et Moderna forløb, så vil man kunne få sin 2. vaccination på dagen.

Tilbuddet gælder alle voksne Albertslund-borgere, samt VVC-medarbejdere og kursister. Personer uden dansk cpr.nr. er også velkomne, lyder det fra VVC.

"Danmark er stadigvæk "på-vej-ud-af" COVID-krisen. En af de vigtige indsatser vi alle kan bidrage med, for at øge sikkerheden for hinanden er, at vi lader os vaccinere. Mange er allerede vaccineret, og nogle af os venter på at det bliver vores tur", siger Tonny Nissen, skoleleder på VVC.