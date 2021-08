Pop-up steder på vej: Flere skal vaccineres mod coronavirus i Albertslund

Se billedserie Bliv vaccineret mod corona, lyder meldingen fra borgmesteren til albertslunderne. Smitten skal ned. Arkivfoto

Der skal gøres en ekstra indsats for at få smittetallet i Albertslund ned

Albertslund Posten - 19. august 2021

Albertslund topper i øjeblikket listen over smittede i forhold til antal borgere.

Samtidig er Albertslund en af de kommuner ilandet, hvor færrest er vaccinerede.

Begge dele skal der gøres noget ved, siger borgmester Steen Christiansen.

Derfor arbejdes der på i løbet af den kommende uges tid at oprette pop-up vaccinationssteder i Albertslund.

"Når vi har få vaccinerede, tror jeg det skyldes to ting: Folk er kommet hjem fra ferie og har ikke lige fået bestil tid til vaccination. Desuden har nogle svært ved at finde ud af at bestille tid af forskellige årsager", siger Steen Christiansen, der kraftigt opfordrer alle til at blive vaccineret.

"Bliver man som vaccineret smittet med Covid-19 vil sygdommen være mild, mens det at blive smittet uden vaccination absolut ikke er nogen spøg".

Vi har først nu vacciner nok "Vi arbejder sammen med Region Hovedstaden om at etablere pop-up vaccinationssteder i Albertslund, hvor man kan komme uden at have bestilt tid. Der stilles krav til lokaliteterne, så der vil gå en god uges tid, inden det er på plads. Samtidig vil vi sætte intensivt ind i de områder, hvor færrest er vaccinerede - med flyers, plakater og samarbejde med foreninger, kulturelle foreninger og boligorganisationer", siger Steen Christiansen.

"Hvorfor har vi ikke allerede gjort det, kan man så spørge. Det er faktisk først nu, at vi har fået så mange vacciner, at det kan lade sig gøre at lave pop-up steder. Det har vi ikke kunnet råde over tidligere".

Pop-up på gymnasiet Steen Christiansen siger, at Region Hovedstaden samtidig arbejder med at etablere særlige pop-up vaccinationssteder på uddannelsesstederne. I Albertslund vil der inden for den nærmeste uge blive etableret sådan et sted på Vestskoven Gymnasium.

"Det er typisk de helt unge og de 30-39-årige, som ikke er vaccinerede i Albertslund. Jeg appellerer til, at disse to grupper vil benytte sig af de lette tilbud vaccination uden tidsbestilling, når pop-up stederne snart er klar. Vi orienterer om det på kommunens hjemmeside, i AP og på sociale medier", siger borgmesteren.