Politiske beslutninger træffes - trods coronapandemi

Når vi ikke kan forsamles, hvordan træffes så de politiske beslutninger i en kommune som Albertslund?

Det forklarer kommunikationskonsulent i Albertslund Kommune, Janus Enemark:

”Vi er i gang med at afsøge muligheden for virtuelle møder, nu hvor ministeriet har åbnet op for det. Vores mål er så vidt muligt at fastholde møderne, selvom vi har været nødt til at skubbe nogle af dem til april”.

Men Janus Enemark understreger, at de vigtigste beslutninger træffes:

”Vi kigger sagerne igennem og sikrer os, at de vigtigste sager bliver afviklet, og derudover holder vi selvfølgelig Kommunalbestyrelsen tæt orienteret om hvad der sker, og hvis der er sager vi må udskyde”, siger kommunikationskonsulenten.