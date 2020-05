Der frigives penge fra Landsbyggefonden til renoveringer af almene boliger. I Albertslund er det bl.a. Toften, der står for tur. Arkivfoto

Politisk aftale sætter gang i store renoveringer af almene boliger

Albertslund er med, når der frigives i alt 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renoveringer af almene boliger i Hovedstadsområdet

Albertslund Posten - 23. maj 2020

Der vil være grønne renoveringer på vej til tusindvis af almene boliger i Hovedstadsområdet. Det sikrer den nye politiske aftale, som regeringen i samarbejde med et bredt flertal i Folketinget præsenterede forleden.

Aftalen betyder, at der er 30 milliarder kroner på vej fra Landsbyggefonden til renoveringer i den almene boligsektor over hele landet.

I Albertslund drejer det sig om 3028 boliger til en samlet støttet investering på 382 mio. kr.

Der er dermed tale om den største boligaftale i Danmark nogensinde. Det bliver Hovedstadsområdet også en del af.

"Det er vigtigt, at vi med denne aftale for den almene boligsektor vil nå ud til alle egne af landet - fra Bornholm til Brønderslev og fra Tønder til Tårnby. Det kommer de mange lejere til gode, at de nu får moderniseret deres bolig, men de store investeringer betyder også, at vi kan være med til at skabe nye arbejdspladser i alle dele af landet", siger boligminister Kaare Dybvad Bek i en pressemeddelelse.

Den nye aftale indebærer, at man i år og i 2021 vil sætte gang i renoveringen af de i alt 72.000 boliger, der står på Landbyggefondens venteliste.

Alene til denne fremrykkede indsats er der nu afsat 18,4 milliarder kroner af Landsbyggefondens midler. Samtlige projekter på ventelisten skal ifølge den nye aftale gennem en grøn screening og en del af dem også en grøn revurdering, men det ændrer ikke ved, at de 18,4 milliarder kroner til renovering vil blive udmøntet med en hurtig aktivitetsvirkning til gavn for samfundsøkonomien.

Glæde i Bo-Vest Den tydeligt grønne boligaftale, der blev offentliggjort tirsdag eftermiddag, vækker glæde i BO-VEST. Ikke bare sættes der nu skub i en række renoveringer, klimavenlige tiltag skal også prioriteres.

Vinie Hansen, formand i Vridsløselille Andelsboligforening glæder sig over aftalen. Hun siger i en artikel på Bo-Vest's hjemmeside:

"Jeg glæder mig over den historisk store ramme på 30 mia., som vil sikre afvikling af den store kø på 18,4 mia. i løbet af 2020-21," udtaler hun.

Klima og bæredygtighed er en vigtig del af Vridsløselille Andelsboligforenings værdigrundlag, kan man læse på www.bo-vest.dk.

Her peger Vinie Hansen da også på aftalens grønne fokus, som noget hun er særlig glad for:

"Desuden er det meget glædeligt at der i høj grad sættes fokus på en lang række grønne initiativer, som kan sikre mere bæredygtige renoveringer. Jeg håber, at det også kan komme nogle af de projekter til gavn, som vi står for at iværksætte i VA. Det drejer sig både om gårdhusene i Syd, Toften, Hyldespjældet og Galgebakken. Vi vil nu gå i gang med at nærstudere aftalen og se på hvilke muligheder, der måtte være," fortæller hun.

Også i Albertslund Boligselskab er man glade for det grønne fokus: "Jeg synes, det er rigtigt fint, at de har de grønne tiltag med. Det kan være klimaskærme, som vi har fået her i Nord. Det kan også være solceller på bygningerne. Det er jo den vej, vi skal," siger formand Kirsten Mogensen i artiklen på www.bo-vest.dk