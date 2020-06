Se billedserie Bogen, der udkom 6. juni, på D-dag.

Politimand skriver: Min far var dansk krigssejler

Arne Woythal er klar med ny bog, nu fra familiens egne arkiver

I 1940 var Axel Woythal med til at evakuere engelske soldater fra Dunkirk. Og i årene efter sejlede han ofte med skibe, som nazisterne enten bombede eller torpederede.

Det der kan lyde som handlingen i en Hollywoodfilm, er en biografisk skildring af en dansk sømands historie under 2. verdenskrig.

I en ny bog, "Fra Murmansk til Stillehavet", fortæller politimand og krimiforfatter Arne Woythal den dramatiske historie om sin far, der under krigen sejlede for de allierede og overlevede flere nærkampe med nazistiske bombefly og ubåde.

Bogen udkom 6. juni, på årsdagen for den berømte D-dag, hvor de allierede gik i land på den franske nordkyst og begyndte at tilbageerobre Europa.

Arne Woythal, der arbejder ved Københavns Vestegns Politi, har tidligere udgivet flere bøger. Vi har tidligere i AP omtalt en række krimier, han har skrevet.

Men denne gang er det altså virkeligheden, hentet fra familiens egne arkiver, han skriver om.

Satte sine spor Bogen bygger på research og hovedpersonens egen beretning, som forfatteren nåede at få inden sin fars død.

"Det er ikke historien om en helt, men historien om en ganske almindelig dansk sømand, som valgte, at han ville yde sin egen lille indsats, så verden igen skulle blive et bedre sted at være. Hverken en nem eller ufarlig beslutning," siger Arne Woythal.

"Næsten seks år på verdenshavene i konstant fare for at blive torpederet eller angrebet af fjenden satte sine spor. En vej til at dulme disse nerver var dagligt indtag af alkohol, mens han sejlede under krigen," fortæller Arne Woythal, der dog aldrig har set sin far påvirket.

"Jeg husker ham som en ældre mand. Når han roligt kom trissende med sin vraltende gang, der er så karakteristisk for gamle søfolk. Men han led af dårlige nerver, som det hed dengang, og vågnede jævnligt med mareridt. Det var det, som kom til at gå under navnet krigssejler-syndrom. I dag ville han givetvis have fået diagnosen PTSD," siger Arne Woythal, der var 15 år, da hans far døde.