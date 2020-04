Politiets påske i Albertslund: Flere sager om narkokørsel, spirituskørsel og kørsel uden kørekort

En politipatrulje kørte onsdag den 8. april kl. 18.53 til en anmeldelse om mulig spirituskørsel på Herstedvestervej i Albertslund. En borger havde bemærket en bilist køre usikkert, hvorfor politiet blev kontaktet. Patruljen standsede bilisten – en 44-årig mand – og skønnede ham alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han ligeledes blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte kørsel uden førerret i øjeblikket og erkendte spirituskørsel delvist i øjeblikket.

Torsdag den 9. april kl. 10.23 standsede en politipatrulje en 19-årig mandlig bilist på Vridsløsevej i Albertslund. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, som han erkendte i øjeblikket. Han blev desuden skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægtede i øjeblikket.

Lørdag den 11. april kl. 02.21 bragte en politipatrulje en 21-årig mandlig bilist til rutinemæssig standsning på Herstedvestervej i Albertslund. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund. Han blev desuden sigtet for at være i besiddelse af narko. Han erkendte narkokørsel delvist og erkendte at være i besiddelse af stoffer i øjeblikket